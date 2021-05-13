HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barikatla kapattılar! 700 kişi karantinada

Barikatla kapattılar! 700 kişi karantinada

13.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 700 kişilik mahalle karantinaya alındı. Temaslılar ve artan vaka sayısı nedeniyle karantinaya alınan mahalle barikatlarla kapatıldı.

Barikatla kapattılar! 700 kişi karantinada

Ovacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede artan vakalar nedeniyle merkeze bağlı 700 nüfuslu 94 Mahallesi’nin 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina ilanının ardından mahalle girişlerinde polis ekipleri tarafından barikatlar kurularak giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

TÜM VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtilirken, ilçe belediyesinin de ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalara dahil olacağı kaydedildi.

AW319479_02

AW319479_04

AW319479_03

AW319479_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Bakan Akar ile astsubay arasında duygulandıran diyalogBakan Akar ile astsubay arasında duygulandıran diyalog
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

En Çok Okunan Haberler

İmam, bayram namazı çıkışı hayatını kaybetti

İmam, bayram namazı çıkışı hayatını kaybetti

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk!

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk!

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatında hareketlilik

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatında hareketlilik

Uğur Şahin korona aşısı için müjdeyi verdi

Uğur Şahin korona aşısı için müjdeyi verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.