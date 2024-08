Barış Atay'dan "istifa etti" haberlerine yanıt! "Hoşunuza gitmeyecek eminim ama mücadeleye devam"

TİP eski Milletvekili Barış Atay, partideki MYK üyeliğinden ayrıldı. İstifa etti haberlerine de tepki gösteren Atay, sosyal medya hesabından video yayımladı. 'Türkiye İşçi Partisi'nden ayrılmadığını ve mücadelesine sanat yoluyla devam edeceğini' belirtti.

Barış Atay, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan istifa haberlerini "uydurma" olarak nitelendirerek, "Türkiye İşçi Partisi'nden istifa etmedim. Hâlâ üyesiyim. Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görev süremi tamamladım. Yeni bir merkez yürütme kurulu seçildi. Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum ve bir parti üyesi olarak hayatıma devam edeceğim," dedi.

"HOŞUNUZA GİTMEYECEK EMİNİM AMA MÜCADELEYE DEVAM"

"Ben Türkiye İşçi partisinden istifa etmedim.Ben görevimden de istifa etmedim. Nitekim ben istifa da etmedim :) Oturduğu koltuktan 40 yıl kalmayan, makamları olmadan nefes alamayanların anlamasını beklemiyorum. Hoşunuza gitmeyecek eminim ama mücadeleye devam, her zaman, her şekilde, her yolla…"

Parti üyesi olarak hayatıma devam ediyorum. Ben de bir oyuncu olarka kendi mesleğime devam edeceğim. Mücadeleyi yarım bırakmak değil bu. 2018 haziran'ına kadar milletvekili değildim ve mücadelem devam ediyordu. 2018-2023 arası bir milletvekilliği görevi yaptım ve o görev bittikten sonra oyuncu- yönetmen kimliğime devam edeceğim. Siyasetten kopmak diye bir şey Türkiye'de pek mümkün değil. "

"SPEKÜLASYONLARA GEREK YOK"

Barış Atay, partiden istifa ettiği ya da partiyle anlaşmazlık yaşadığı iddialarına da yanıt verdi. Atay, "Beni kimsenin tasfiye ettiği yok. Anlaşamadığımız konular olabilir ama yoldaşlık, ortaklaşa mücadele etmektir. Herhangi bir spekülatif habere inanmaya gerek yok" dedi.