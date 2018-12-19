Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor

Meclis Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçesi üzerinde söz alan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, konuşmasında “Kibrin bir sebebi de mutlak güç sahibi olduğunu sanmaktır. Mücadele ettiğiniz kişileri iyi anlamaktan yanayım. O yüzden sizi ve davranışlarınızı gerçekten anlayabilmek için biraz araştırma yaptım. Karşıma Hubris sendromu diye bir hastalık çıktı” dedi.

"HASTA SENSİN"

Hastalığın, “Çok uzun süre gücü elinde bulundurmaktan kaynaklanan bir kibir sendromu” olarak tanımlandığını söyleyen Atay’a AK Parti Milletvekili Ramazan Can, “Hadi oradan be! Terbiyeli ol!”, Zeynep Gül Yılmaz ise, “Hasta sensin” diye tepki gösterdi.

"İLK ÖRNEK OLARAK ERDOĞAN'IN ADININ ÇIKMASI MANİDAR"

Hubris hastalığıyla ilgili internet aramasında ilk örnek olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın adının çıkmasının manidar olduğunu söyleyen Atay, “Bu kibir hiçbir zaman kaybetmeyeceğinizi sanmanızdan geliyor. Bir yandan da bu kibir ve yenilmezlik sanrısı içinde yaşarken korktuğunuzu da biliyorum” dedi.

‘SİZİNLE MÜCADELE İÇİN SARI YELEĞE İHTİYACIMIZ YOK’

İktidarda Fransa’daki sarı yelekliler eylemi üzerinden Gezi travmasının nüksettiğini söyleyen Atay şöyle devam etti: “Siz ne derseniz deyin Gezi bizim için onurdur. Ben orada geçirdiğim her dakikadan gurur duyuyorum. İçinde olmaktan da gurur duyacağım. Bakın, biz baş kesmeyiz ama bu niyetli olanların karşısında dimdik duracağımızdan, bir tek geri adım atmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Tolstoy’un bir sözü var: ‘Kibir ve inat bir kişinin kendini mükemmel görmesini, sonra da sonunu oluşturur. Emin olun size karşı mücadele etmek için sarı yeleğe ihtiyacımız yok. Sarı yeleklilere ihtiyacımız yok. Ne giydiğimizi görmenize ihtiyacımız yok. Haklı olduğunu bilen, hakkını aramak için mücadele eden, faşizme karşı omuz omuza, yan yana duran örgütlü bir halk size cevabını verir ve emin olun yetecektir de. Ne giydiğimizin önemi yok. Geldiğimizde göreceksiniz, bunu bilesiniz.”