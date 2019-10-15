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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

Obüs atışlarıyla vurulmaya devam edilen Rasulayn kırsalında dumanlar yükseliyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalından dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Terör hedefleri yoğun obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
obüs Rasulayn Şanlıurfa

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