Barış Pınarı Harekâtı - Akçakale'de harekâta destek: 'Cumhurbaşkanı'ndan emir bekliyoruz, herkes cepheye gitmeye hazır'

https://www.youtube.com/watch?v=cRjsWxxn7Bo&feature=youtu.be

Kalabalıkları azalmış sokaklar, caddelerden sürekli geçen askeri konvoylar, ara ara gelen güçlü top atışı sesleri, birkaç kilometre uzaktan yükselen dumanlar, sınır hattına sürekli gidip gelen ambulanslar…

Burası Akçakale. Şanlıurfa'nın bu sınır ilçesi Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda hedeflenen Tel Abyad'ın hemen yanı başında.

Akçakale bugünlerde harekât gündemiyle yaşıyor.

Sınırın diğer yanından bu tarafa düşen hava topları nedeniyle ölümler, yaralanmalar ve maddi kayıplar oluyor. Bununla birlikte Akçakale sakinleri arasında harekâta büyük bir destek olduğu görülüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=RA\_22Zfur-k&feature=youtu.be

Etnik kimliğin siyasete etkisi

Akçakale etnik olarak Arap yurttaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe.

Sağ partilerin kalesi konumundaki yerleşim yerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) büyük bir gücü var.

Her ne kadar siyasetçiler aksini iddia etse de Şanlıurfa'da etnik kimliğin siyasete bakışı, bunun da Barış Pınarı Harekâtı'na yaklaşımı etkilediğini söylemek zor değil.