Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in kullandığı silah ve ekipmanların çok önemli olduğunu vurguladı.

Yerli silah ve ekipmanın farkının ortaya konulduğuna işaret eden Okyay, "Harekatta kullanılan araç, gereç ve ekipmanların birçoğu milli olarak geliştirilmiş. Bu silahlar olmadan operasyon yapabilir miydik ? Bu bile ciddi bir soru." dedi.

Okyay, bugün dünyadaki zaferlerin teknolojiyle kazanıldığını söyleyerek, teknolojik gelişmişlik seviyesinin artmasıyla çatışmayı kazanma ihtimalinin de yükseldiğini aktardı.

"Düşmanınızın elindeki silahlar sizi 2 kilometreden vururken siz 500 metreden vuruyorsanız yapacak hiçbir şeyiniz yok, siz daha görmeden o sizi vurur." ifadelerini kullanan Okyay, şöyle devam etti:

"Teknolojik gelişme artık çok belirleyici. Bir ülkeden kumanda ettiğiniz araç ile 10 bin kilometre ötede başka ülkede bir saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla işin boyutu çok değişti. Bizim 'er meydanı' dediğimiz şey geride kaldı. Birlikler, piyadeler olmadan savaşlar kazanılmıyor belki ama eski ağırlığı azalmış durumda. Bire bir çatışmaya girmeden kazanılan savaşlar var. Askeri stratejiler çok başka, ben savunma sanayi tarafındayım ama harekatta insansız hava araçları, roket ve füze sistemlerinin ağırlığının çok yüksek olacağını düşünüyorum."