"Barış Pınarı Harekatı terör örgütlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor"

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye, bölgede ve dünyada teröre karşı mücadeleye devam edecektir. Sınırımızda terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Bu harekat, teröre karşı yapılan bir operasyondur, yabancı bir ülkenin işgali değildir." dedi.

Yörük, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yörük, Türkiye'nin operasyonu düzenlemesindeki hakları ve amaçlarına dikkati çekerek, Türkiye'nin Suriye'de teröristlere karşı mücadeleye katkıda bulunduğunu vurguladı.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizen Yörük, şöyle devam etti:

"Türkiye, bölgede ve dünyada teröre karşı mücadeleye devam edecektir. Sınırımızda terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Bu harekat, teröre karşı yapılan bir operasyondur, yabancı bir ülkenin işgali değildir. Bu harekat, ulusal güvenliğimiz için halen tehdit teşkil eden terör örgütlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor."