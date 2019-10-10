Vatandaşların birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için belediye olarak, uğrunda yüzbinlerce, milyonlarca şehit verilen Türk bayrağını vatandaşa dağıttıklarını aktaran Kırçuval, "Buradan dağıttığımız bu bayraklarımızı vatandaşlarımızın ev ve iş yerlerine asmalarını istiyoruz. Battalgazi ve Malatya olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzun mesajını millet olarak vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırçuval, etkinlikle yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na belediye olarak tam destek verdiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, beraberinde Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ile Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıya Şemsiye Sokak'ta vatandaş ve esnafa Türk bayrağı verdi.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ise Battalgazi Belediyesinin duyarlılığına teşekkür ederek, "Ordumuza sevgimizi, muhabbetimizi, bağlılığımızı bildirmek ve devletimizin ebed müddet yaşaması için elimizden gelen bütün gayreti gösterip, milli hissiyatımızı kamuoyuna göstermek amacıyla bu bayrak kampanyasına başlamış bulunmaktayız. İnşallah ordumuz muzaffer olacak, Türkiye Cumhuriyeti ebed müddet yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- MÜSİAD'dan destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz da Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini belirten Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barışa getirmesini temenni ediyoruz."

