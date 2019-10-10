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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 14:51 | Son Güncelleme

AKÇAKALE'YE ROKET VE HAVAN İLE SALDIRI Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

AKÇAKALE'YE ROKET VE HAVAN İLE SALDIRI
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

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