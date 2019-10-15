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Barış Pınarı Harekatı’nda 7’nci gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRI Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı’nda 7’nci gün (3)

KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralalanlar olurken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)

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