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"Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 19:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Hem havadan hem karadan o bebek katillerinin inlerine girmek suretiyle bugüne kadar ne cevap verdiysek Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz" - "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da artık analarımız ağlamasın istiyoruz, başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz. O yüzden kentsel dönüşümle ilgili süreçte kararlı bir şekilde vatandaşlarımızın o deprem riski altındaki binalarını dönüştürmek ve onların hem can hem mal güvenliğini temin edecek dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hem havadan hem karadan o bebek katillerinin inlerine girmek suretiyle bugüne kadar ne cevap verdiysek Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaretinde, bir hafta önce Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "İlk günkü aşkla, heyecanla, şevkle yeniden yollara düşme vakti" dediklerini, Adıyaman'da da bunu gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Fırat'ın doğusunda güvenli bölge edinebilmek ve o mülteci kardeşlerimizi güvenli bölgede, o ilçe ve yine 140 köyde, o güvenli bölge içinde kendi kültürlerine, kendi vatanlarına kavuşturmak üzere bu operasyonu başlattık. Hem havadan hem karadan o bebek katillerinin inlerine girmek suretiyle bugüne kadar ne cevap verdiysek Barış Pınarı Harekatı'nda da aynı cevabı vereceğiz. Ve inşallah Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi bu Barış Pınarı Harekatı'nda da bölgemize barış, huzur ve kardeşlik getireceğiz. Ülkemizin istikbali ve istiklali için kararlı bir şekilde bu operasyonu yapacağız.

Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmesin ve inşallah başarıyla gidip gelmelerini nasip eylesin."

Kurum, ecdadın kendilerine bıraktığı eserleri, kültürleri yeniden ihya ve inşa etmek amacıyla Adıyaman'a geldiklerini belirterek, 31 Mart'taki seçimlerde belediye başkanının verdiği sözleri tutmak istediklerini ifade etti.

- "Artık başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz"

Kentin ve ilçelerinin ihtiyaçlarını gidermek için istişare yoluyla karar aldıklarını dile getiren Kurum, "Adıyaman deprem bölgesi, deprem şehri, bugüne kadar depremle ilgili de çok da acılar çekti." dedi.

Kurum, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da artık anaların ağlamasını, başka ocaklara ateş düşmesini istemediklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O yüzden kentsel dönüşümle ilgili süreçte kararlı bir şekilde vatandaşlarımızın o deprem riski altındaki binalarını dönüştürmek ve onların hem can hem mal güvenliğini temin edecek dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz. Bu çerçevede Adıyaman merkezde en önemli gördüğümüz ve acil gördüğümüz Mara, Musalla ve Ulucami mahallelerinde bin 767 hak sahibi vatandaşımız var. İşte o hak sahibi vatandaşlarımızın bu dertlerine derman olabilmek için burada kentsel dönüşüm sürecini başlatacağız. Üç etapta yapacağız. Bu yıl sonuna kadar ilk etap projelerini bitirip ihale sürecini de 2019 sonu itibarıyla başlatmış olacağız. Etaplar halinde de bu kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız.

Kentsel dönüşümü yaparken açık söylüyorum, vatandaşımızın şu an ki değerinden, hakkından az olmamak üzere ister para istesin parasını verelim, isterse yapacağımız konutlardan konut istesin, kirasını vermek suretiyle o kentsel dönüşüm sürecinde onu mağdur etmeyecek adımları da hızla ve kararlılıkla atacağız."

Kurum, kentte ecdadın kendilerine bıraktığı tarihi eserler bulunduğunu belirterek, bunları koruyup gelecek nesillere en iyi şekilde inşa ve ihya edip sunmak zorunda olduklarını vurguladı.

Kentin içme ve yağmur suyu hatlarını yenileyecek projeyi yapacaklarını kaydeden Kurum, 2023'e kadar şehirde değişmemiş altyapı kalmayacağını ifade etti.

Kurum, Besni ilçesinde de kentsel dönüşüm projesi yürüteceklerini dile getirerek, Adıyaman'ı hak ettiği yere getirebilmek için kararlı şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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Adıyaman ak parti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret

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