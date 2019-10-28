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'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı şehit oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı Resulayn bölgesinde teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı.

'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı şehit oldu (3)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı Resulayn bölgesinde teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"27 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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