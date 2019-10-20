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Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısısonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için Şanlıurfa’da tören düzenlendi.Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22), PKK/YPG’li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit oldu.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı
sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için Şanlıurfa’da tören düzenlendi.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22), PKK/YPG’li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit oldu. PKK/YPG terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Sefa Fındık için Şanlıurfa Gap Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutu uçakla memleketi Tokat’a gönderilecek.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

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