HABER

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA'ya 3 dalda birincilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 20'ncisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 'ulusal haber', 'İzmir kent haberi' ve 'İzmir kent televizyon haberi' dallarında birincilik ödülü verildi.

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA'ya 3 dalda birincilik

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 20'ncisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 'ulusal haber', 'İzmir kent haberi' ve 'İzmir kent televizyon haberi' dallarında birincilik ödülü verildi.
Göreve giderken, 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada ödüller, Kültürpark'taki törenle sahiplerine verildi. 'Ulusal haber' dalında DHA muhabiri Ergin Karataş 'Denizdeki Hazımsız' başlıklı haberiyle birinci, 'İzmir kent haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun 'Şaşkın köy' haberiyle birinci, 'İzmir kent televizyon haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun ve DHA kameramanı Tekin Gürbulak 'RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi' haberiyle birinci oldu.
Ergin Karataş'a ödülünü Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk verirken, iki dalda haberi birinci seçilen Umut Karakoyun'a ödüllerini ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.

FOTOĞRAFLI

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA'ya 3 dalda birincilikBarış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA'ya 3 dalda birincilikBarış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA'ya 3 dalda birincilikBarış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA'ya 3 dalda birincilik

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22’nci günündeAnnelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22’nci gününde
19 Mayıs ‘Nebiyan Doğa Festivali’ne hazırlanıyor19 Mayıs ‘Nebiyan Doğa Festivali’ne hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

Zırhlı araçlar sınıra doğru ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.