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  4. Barışma bahanesiyle buluştu! Bıçakla tehdit edip tokatladı: Ayağa kalkarsan seni vururum, keserim

Barışma bahanesiyle buluştu! Bıçakla tehdit edip tokatladı: Ayağa kalkarsan seni vururum, keserim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir kişi, sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası barışmak için buluştuğu 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla tehdit edip ardından tokatladı. Darp edilen Mehmet İ.U., "Bir tanesinin eline kamera verdiler, bir tanesini de kapıya koydular kimse geçmesin diye. Bıçakla tehdit etti beni, ‘Ayağa kalkarsan seni vururum, keserim’ diyerek. Sandalyeye oturtturdu, daha sonra da tokatlar savurmaya başladı” diye konuştu.

Barışma bahanesiyle buluştu! Bıçakla tehdit edip tokatladı: Ayağa kalkarsan seni vururum, keserim

Edinilen bilgiye göre, M.Ç.’nin sosyal medya üzerinden hakaretler ettiği Mehmet İ.U. (16), daha sonra arkadaşının barışma teklifini kabul ederek buluştu. İddiaya göre Mehmet İ.U.’yu Saray Caddesi’nde bir işletmeye götüren M.Ç., arkadaşına önce bıçakla ölüm tehditleri savurdu, ardından da tokatlar savurdu. M.Ç., attığı tokatlar sırasında arkadaşına hakaretlerde bulunurken, B.B. isimli şahıs darp girişimini kayıt altına aldı. Durumu öğrenen gencin ailesi Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Oğlunun darp edilme görüntülerini gördüğünden bu yana psikolojik sorunlar yaşadıklarını söyleyen anne Fethiye U., yetkililerin şahıslara caydırıcı cezalar vermesini istedi. Fethiye U., “Oğlum eve geldiğinde yüzünde kızarıklık gördüm. ’Oğlum yüzüne ne oldu?’ dedim, ‘Yok anne bir şey yok’ dedi ama o gün üzgündü. Odasına çekilerek içlenip ağlıyordu. Birkaç gün sonra oğlum telefona gelen mesaja bakarak ağlamaya başlamış, babası ne olduğunu sormuş, babasına da ‘Bir şey yok baba’ demiş. Eşim daha sonra telefonu alarak görüntüleri görmüş, daha sonra da bana gösterdi. Ardından da polisleri arayarak, Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetlerimizi bildirdik. Biz bu durumdan çok rahatsız olduk. Görüntüleri gördükten sonra 2 gündür uyumamışız, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Bugün sabahtan beri hastanedeyiz, psikolojik tedavi görüyoruz. Biz bile çok etkilendik. Ben bu duruma yetkililerin el atmasını istiyorum. Gerçekten çok mağdur olduk. Çocuğumun psikoloji gerçekten çok bozuldu, hatta bizim bile bozuldu” dedi.

"PSİKOLOJİM TAMAMEN BOZULDU"

Arkadaşının sosyal medyada yaşadığı olay sonrası evlerine gelerek kahve içtiğini, ardından da kendisine böyle bir oyun hazırlandığını söyleyen Mehmet İ.U., sandalyeden kalkmaması için ölümle tehdit edildiğini söyledi. Mehmet İ.U., “Olay günü sosyal medya üzerinde tehdit etmeye ve hakaretler etmeye başladı. Ben de dayanamayıp hakaretle karşılık verdim. Ertesi gün geleceğini söyleyerek aradı beni, ‘Kusura bakma’ dedi. Daha sonra da evimize geldi, kahve içtik, oturduk, konuştuk. Daha sonra da gezmeye çıktık, beni eski Antakya sokaklarında bir dükkana geçirdiler. Bir tanesinin eline kamera verdiler, bir tanesini de kapıya koydular kimse geçmesin diye. Bıçakla tehdit etti beni, ‘Ayağa kalkarsan seni vururum, keserim’ diyerek. Sandalyeye oturtturdu, daha sonra da tokatlar savurmaya başladı” diye konuştu.

Olay sonrası çekilen videonun sosyal medyada ve arkadaş çevresinde paylaşılmasının ardından psikolojisinin tamamen bozulduğunu söyleyen Mehmet İ.U., psikolojik tedavi görmeye devam ettiğini ifade etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç. ve B.B.’nin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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