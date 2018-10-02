HABER

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini dövüp, otomobilden attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

Karaman'da Akif Ö. (25), iddiaya göre barışma teklifini reddeden eski sevgilisi N.D.'yi (21), dövüp, otomobilden attı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Akif Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini dövüp, otomobilden attı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi N.D., iddiaya göre sevgilisi Akif Ö.'nün kendisini aldattığını duyunca ayrıldı. Bunun üzerine Akif Ö., kız yurdunun önüne gelip N.D.'ye konuşmak istediğini belirtip otomobiline aldı.

İddialara göre otomobille gezintiye çıkan Akif Ö., N.D.'ye yeniden barışma teklifinde bulundu. N.D.'nin reddetmesi üzerine dövüp, yurdun önüne getirip araçtan atıp kaçtı. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olayın şokuyla gözyaşlarına hakim olamayan N.D., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan Akif Ö.'yü bulmak için çalışma başlattı.

barisma-teklifini-reddeden-eski-sevgilisini-dovup-otomobilden-atti_7994_dhaphoto2

barisma-teklifini-reddeden-eski-sevgilisini-dovup-otomobilden-atti_7994_dhaphoto4

Kaynak: DHA

PARTNERİşte dünyanın en ilginç insanları!İşte dünyanın en ilginç insanları!
'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor''Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'
Sabiha Gökçen Havalimanı 10'uncu yılına özel tanıtım filmi yayınladıSabiha Gökçen Havalimanı 10'uncu yılına özel tanıtım filmi yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kredi Yurtlar Kurumu Karaman

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 2 yorum
zilli seni ailen oraya okumaya gönderdi erkeklerle sevişesin diye değil millet okumaya değil sevismek için universiteye gidiyor kız çoçuğun varsa kız nereye aileninde oraya gitmisi sart
çok merak ettim hasta erkek olsaydı ve solunum yetmezliği çekseydi fotoda görüşen hemşireler müdahele yaparmıydı ? kalp masajı suni teneffüs ??
Diğer Haberler
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'

'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'

Fikret Orman CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı mı olacak?

Fikret Orman CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı mı olacak?

Bursa'daki otoyolda ayıyı görenler şaştı kaldı!

Bursa'daki otoyolda ayıyı görenler şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.