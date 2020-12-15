HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

15.12.2020 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle E-96 karayolu üzerinde seyir halinde olan İrfan Can (66), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosikletten savrularak şarampole düşen İrfan Can, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Can, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
İstanbullular dikkat! Son tarih 15 Ocak İstanbullular dikkat! Son tarih 15 Ocak
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Kahreden olay! 4 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

Kahreden olay! 4 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

Evde kalp krizi geçiren 8 yaşındaki Mahmut, hayatını kaybetti

8 yaşındaki çocuktan acı haber!

İstanbulkart kullananlar dikkat! Son tarih 15 Ocak

İstanbullular dikkat! Son tarih 15 Ocak

Antalya'da kan donduran cinayet! Kokmasın diye klimayı açık bırakmış

Antalya'da kan donduran cinayet

Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam

Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam

Osman Kavala'nın başvurusu ile ilgili flaş gelişme

Osman Kavala'nın başvurusu ile ilgili flaş gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.