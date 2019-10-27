HABER

Barselona'da bu kez bağımsızlık karşıtları gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

Bağımsızlık karşıtı sivil gruplar ve siyasi partiler, ayrılıkçı partilere "birlikte yaşam için uyumlu olmaları" çağrısında bulundu

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler Barselona'da gösteri yaptı.

Katalonya Sivil Toplumu adlı STK'nin çağrısıyla Barselona kent merkezinde düzelenen gösteriye, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi ile muhalefette bulunan sağ görüşlü siyasi partiler de destek verdi.

İspanyol bayrakları ile yürüyen yaklaşık 80 bin kişi, Katalonya'da son yıllarda giderek artan bağımsızlık yanlısı girişimlere "artık yeter" diyerek, ayrılıkçı partilere "birlikte yaşam için uyumlu olmaları" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Katalonya'da son iki haftada çıkan olaylarda yaklaşık 200 polisin yaralandığını hatırlatarak, emniyet görevlilerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Barselona'da, ayrılıkçı radikal grupların dün akşam organize ettikleri izinsiz gösteriye polisin müdahalesi sonrasında çıkan olaylarda 44 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Barselona'da dün yapılan bağımsızlık yanlısı grupların izinli gösterisine ise 350 bin kişinin katıldığı belirtilmişti. Göstericiler, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmalarını ve kendi geleceğine karar verme hakkının tanınmasını istemişti.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una, 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 600 kişi yaralanırken, yaklaşık 200 kişi de gözaltına alındı.

İspanyol polisi, son bir haftadır barışçıl olan gösterilerin ilk günlerindeki şiddet eylemlerinin organize olduğunu savunuyor.

İspanya'daki geçici sosyalist hükümet, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı sabırlı, kararlı ve anayasa çerçevesinde hukuki adımlar atıyor.

Hükümet, ayrılıkçı Katalanların kendi geleceğine karar verme hakkı adıyla gündeme getirmeye çalıştıkları bağımsızlık referandumu talebinin hiçbir şekilde müzakere edilemeyeceğinin altını çiziyor.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
“Derviza” Hasat Şenliği Polatlı’da yapıldı“Derviza” Hasat Şenliği Polatlı’da yapıldı
Kuşadası'nda yelkenler Cumhuriyet Kupası için açıldıKuşadası'nda yelkenler Cumhuriyet Kupası için açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık karşıtlarının gösterisi Barselona İspanya Katalonya sorunu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

Üniversite öğrencisi trafikte dehşeti yaşadı!

Maganda dehşeti! Defalarca aracına vurdu

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.