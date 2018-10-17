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Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

BALATLAR YAPI TOPLULUĞU VE AZİZ FOKAS KİLİSESİ'NE ZİYARET Fener Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla birlikte Sinop'taki Balatlar Yapı Topluluğu ve Aziz Fokas Kilisesi'ni ziyaret etti.

Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (3)

BALATLAR YAPI TOPLULUĞU VE AZİZ FOKAS KİLİSESİ'NE ZİYARET
Fener Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla birlikte Sinop'taki Balatlar Yapı Topluluğu ve Aziz Fokas Kilisesi'ni ziyaret etti. Balatlar Yapı Topluluğu'nda incelemelerde bulunan Bartholomeos, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'ndan bilgi aldı. Bartholomeos, Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki mezarlar başında mum yakıp, dua etti. Buradaki incelemelerinin ardından Çiftlik köyünde bulunan Aziz Fokas Kilisesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos, kendisini takip eden gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Bartholomeos ve beraberindeki din adamlarının programı, kilisede dua edilmesiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (3)Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (3)Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (3)Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (3)

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