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  4. Bartın Baro Başkanı Parlatır'dan Amasra'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama:

Bartın Baro Başkanı Parlatır'dan Amasra'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama:

17.10.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mağdur olan ailelere ve mağdur olan işçi kardeşlerimize ücretsiz avukat tayini konusunda karar almış bulunmaktayız"

Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, Amasra'daki maden ocağı patlamasına ilişkin, "Mağdur olan ailelere ve mağdur olan işçi kardeşlerimize ücretsiz avukat tayini konusunda karar almış bulunmaktayız." dedi.

Parlatır, Amasra Adalet Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden madenci yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Olayın başından beri soruşturmanın takipçisi olduklarını anlatan Parlatır, "Bugün itibarıyla da delillerin toplanması ve şikayet dilekçemizi sunmak için Amasra Cumhuriyet Savcılığına geldik. Başsavcımız ile de sürecin başından beri görüşme halindeyiz. Sorumluların tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için Bartın Barosu olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Amacımız, bundan sonra bu ülkede herhangi bir şekilde madende kaza olmaması, canların yitirilmemesi." dedi.

Parlatır, soruşturmaya ışık tutabilecek, herhangi bir şekilde kendilerine yardımcı olabilecek vatandaşlardan ve işçilerden kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.

Bu hafta sonu Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın Amasra'ya gelerek yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirme yaptıklarını anımsatan Parlatır, şunları kaydetti:

"Mağdur olan ailelere ve mağdur olan işçi kardeşlerimize ücretsiz avukat tayini konusunda karar almış bulunmaktayız. Bu konuda Baromuz ve Barolar Birliği çalışma halinde. Barolar Birliğinden de bu hafta içinde karar çıkıp biz de bu konuda üzerimize düşen vazifeyi yapma noktasındayız. Özellikle ceza davasında Bartın Barosu Başkanlığı olarak doğrudan müşteki sıfatıyla bugün itibarıyla müracaatımızı da ayrıca yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda öncelikli hedefimiz, soruşturma dosyası olmakla birlikte mağdur olan işçi aileleri ve işçi kardeşlerimize de hukuk davalarında her türlü desteğe hazırız."

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