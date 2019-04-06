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Bartın'da 5 sandıktaki oylar yeniden sayılıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 06.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonucu belediye başkanlığı seçimi için şüpheli görülen 5 sandıktaki geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayımına başlandı.

Bartın'da 5 sandıktaki oylar yeniden sayılıyor

AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Bartın belediye başkanlığı için kullanılan 154 sandıktaki 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılmasına yönelik yapılan başvuruya ilişkin Bartın İl Seçim Kurulunca oluşturulan ve şüpheli görülen 5 sandıktaki oyların sayılmasına karar veren komisyon, yeniden sayım işlemine başladı.

Bartın İMKB Ortaokulu Spor Salonu'nda oluşturulan İl Seçim Kurulundaki sayım işlemini, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ve partililer de takip ediyor.

Öte yandan, sayım nedeniyle okul bahçesi ve çevresinde emniyet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

MHP'Lİ AKIN 169 OY FARKLA SEÇİLMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin adayı Cemal Akın 14 bin 24, AK Parti'nin adayı Yusuf Aldatmaz 13 bin 855 oy almış ve Akın'ın 169 farkla belediye başkanı seçildiği açıklanmıştı.

1 Nisan Pazartesi günü AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren bin 562 geçersiz oy yeniden sayılmış ve bu oylardan 41'i AK Parti, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli kabul edilmişti.

Geçersiz olarak kayıtlara giren bin 562 oy sayımı sonucunda seçimi kazandığı açıklanan MHP'nin adayı Cemal Akın ile AK Parti'nin adayı Yusuf Aldatmaz arasındaki oy farkı 148'e düşmüştü.

(AA)

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bartın ak parti MHP yerel seçimler 2019

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