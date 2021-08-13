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  4. Bartın'da köprünün yıkıldığı anları saniye saniye görüntülendi

Bartın'da köprünün yıkıldığı anları saniye saniye görüntülendi

13.08.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü.

KÖPRÜNÜN YIKILIŞI VE PANİK ANLARI KAMERADA

Karabük-Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı. Köprünün yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniği de gözler önüne serdi.

Önceki gün akşam saatlerinde yıkılan köprü sonrası bölgede inceleme yapa AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve beraberindeki heyet ile gazeteciler bölgede mahsur kalmış ardından saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Bartın
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