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  4. Bartın'da "ormanlık alana cisim düştü" iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bartın'da "ormanlık alana cisim düştü" iddiası ekipleri harekete geçirdi

22.07.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alana cisim düştüğü yönündeki ihbar üzerine arama çalışması yapan ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı. Olayı anlatan bir köy sakini "Akşam saatlerinde gökyüzünden alev topu gibi süzüle süzüle ormanlık alana bir cisim indi." ifadelerini kullandı.

Bartın'da "ormanlık alana cisim düştü" iddiası ekipleri harekete geçirdi

Kadıköy Ömeroğlu Mahallesi sakinlerinden Satı Çelik, evde oturduğu sırada ormanlık alana alev topu şeklinde bir cisim düştüğü yönünde, köy muhtarı ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ile jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek arama çalışması yaptı.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Ekiplerin, köylülerin de katılımıyla drone destekli yaptığı arama çalışmasında, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirterek, "Drone yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Havanın kararmasıyla çalışmaları sonlandırdık." dedi.

"ALEV TOPU GİBİ BİR CİSİM İNDİ"

Köy sakini Sadık Kılıç ise "Akşam saatlerinde gökyüzünden alev topu gibi süzüle süzüle ormanlık alana bir cisim indi. Sonrasında bir duman çıkmadı ama büyük bir şeydi." diye konuştu. (AA)

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Bartın
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