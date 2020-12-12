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  4. Bartın Irmağı'nda tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Bartın Irmağı'nda tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

12.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Bartın Irmağı'nda tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Bartın Irmağı’nın şehir merkezinden geçen kısmında oluşan mavilik tedirginliğe neden oldu.

Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi Asma mevkiinden geçerek diğer kollarla buluştuktan sonra Karadeniz’de dökülen Bartın Irmağı’nda suyun rengi maviye döndü. Irmaktaki kirlilikle birlikte kötü kokunun da oluştuğu fark edildi. Irmak renginin değişmesinin yanı sıra ırmak çevresindeki kirlilikte dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Bartın Irmağının Çağlayan mevkiinde bentten dökülen suların köpürmesi de vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olmuştu.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ırmakta yaşanan renk değişimi ve kirlilik üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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