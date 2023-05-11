BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Bartın seçim sonuçları ve oy oranları

Bartın seçim sonuçları merak ediliyor. 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy verebilecekler. Bartın'ın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Amasra seçim sonuçları, Kurucaşile seçim sonuçları ve Ulus seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Bartın seçim sonuçlarına dair detaylar...

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bartın seçim sonuçları YSK'dan gelen bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Bartın'ın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Amasra seçim sonuçları, Kurucaşile seçim sonuçları ve Ulus seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Vatandaşlar, ülke genelinde 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecek.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak

