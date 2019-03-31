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BARTIN SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

BARTIN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 123Açılan Sandık Oranı : % 79,87Kullanılan Oy : 31.468Geçerli Oy : 30.762Katılım Oranı : % 77,77
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,3811.191AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,111.104CHPMEHMET ARSLAN% 25,417.816SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,42437DİĞER% 0,36111DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0929BTPHASAN ERGİN% 0,0928TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0722DPGÜRHAN ERYOL% 0,0618SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,026* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 75Katılım Oranı : % 83,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPRECAİ ÇAKIR% 43,741.289AK PARTİUĞUR TİMUR% 27,55812MHPASIM SOYDAN% 13,71404İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 13,1386SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,3941DİĞER% 0,3410DPEBRU KARAOĞLU% 0,13BTPİRFAN ERPER% 0,072KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33Katılım Oranı : % 83,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545DİĞER% 0,311ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90Katılım Oranı : % 87,61
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,191.203CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,07858MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9141DİĞER% 0,9821SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

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seçim 2019

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