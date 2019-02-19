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Bartın’da iş kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 01:12 | Son Güncelleme

Bartın’da meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.Kaza, Gölbucağı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının ilave tesis inşaatında meydana geldi.

Bartın’da meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Gölbucağı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının ilave tesis inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesis inşaatında çalışan Recep Kul isimli işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 10 metreden aşağı düştü. Diğer işçilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Kul’un cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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