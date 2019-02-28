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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davalarda 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan M.Y'nin katılmadığı duruşmada sanık avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üniversitede okuduğu 2013-2015 yılları arasında örgüt evlerinde kaldığı, ablalık yaptığı ve örgüt hiyerarşisine dahil olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığın örgüte üye olmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin örgüte üye olduğuna yönelik somut bir delil bulunmadığını, hakkındaki suçlamaların tanık beyanlarından ibaret olduğunu öne sürerek, "Müvekkilimin ev ablalığı yaptığı iddiası, kaldığı evde en büyük kız olması ve evin idaresini sağlama amaçlıdır ancak ev kurallarına uymadığı için evden atılmıştır. Sanık, 2015'ten sonra örgütle bağını kesmiş, kimseyle irtibata geçmemiştir. Beraatini talep ediyoruz." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, sanık A.Y, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

Tanıklardan H.T. ile U.C, sanık A.Y'yi 2012-2013 yılları arasında sohbetlerde gördüğünü ve sohbet hocalığı yaptığını bildiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Üçüncü duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan E.S. de iddiaları kabul etmediğini, örgütle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

KYK başvurularının sonuçsuz kalması sebebiyle örgüt evinde bir yıl kaldığını söyleyen E.S, "Ev ablalığı yapmadım. Bunu iddia eden tanıkları da tanımıyorum. Ayrıca ben aynı suçtan daha önce yargılandım ve beraat ettim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın daha önce yargılanıp yargılanmadığının tespiti ve dinlenilmeyen tanıkların zorla getirilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Son duruşmada da H.Ç, H.S. ve T.K. önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Mayıs'a ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü

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