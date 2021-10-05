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Baş ağrısı kabusunuz olmasın! Bu taktiklerle baş ağrınızı azaltabilirsiniz

04.10.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrısı; yoğun stres, migren, uyku bozukluğu, grip gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Geçmeyen bir baş ağrınız varsa direkt ilaç almak yerine ev ortamında yapabileceğiniz basit uygulamalarla baş ağrınızı azaltabilirsiniz. Gelin, baş ağrısını azaltmak için yapılabileceklere birlikte bakalım.

Baş ağrısı kabusunuz olmasın! Bu taktiklerle baş ağrınızı azaltabilirsiniz

Baş ağrısı, özellikle kronikleştiği durumlarda çok zor bir hale gelebiliyor. Bu durumda ilk olarak bir uzmanın yardımına başvurmalısınız. Aynı zamanda sürekli ağrı kesici alarak baş ağrısını geçirmeye çalışıyorsanız bunun yerine yazımızda bahsedeceğimiz pratik uygulamalarla baş ağrınızı azaltabilir ve bir süre sonra kaybolmasını sağlayabilirsiniz. İşte, baş ağrısını azaltmak için yapılabilecekler...

1. BOL SU İÇMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Baş ağrınızın nedenlerinden biri susuz kalmanız olabilir. Bu yüzden günde en az 2 litre su içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Eğer gün içinde su içmeyi unutuyorsanız telefonunuza su içmenizi hatırlatacak uygulamalar indirebilirsiniz.

2. NANE, LAVANTA VE OKALİPTÜS YAĞLARIYLA BAŞINIZA MASAJ YAPIN

Baş ağrınızın başladığını hissettiğinizde nane, lavanta ve okaliptüs gibi aromaterapi yağlarını kullanarak başınıza masaj yapabilirsiniz. Başınıza masaj yaparken özellikle iki kaşınızın ortasına ve burun kemerinize baskı uygulamayı unutmayın çünkü bu bölgeler akupunktur noktaları olduğu için bu kısımlara yoğunlaştığınızda baş ağrınızın daha çabuk geçtiğini göreceksiniz.

3. KAHVE YA DA ÇAY TÜKETİN

Baş ağrınızı azaltmanın bir diğer yolu da kahve veya çay tüketimi. Yatıştırıcı özelliği olan zencefil ve papatya çayı gibi çayları içerek baş ağrınızı hafifletebilirsiniz. Bunun yanında kahvenin içinde bulunan kafein de baş ağrınızı azaltmanızda etkili. Ancak kahve tüketiminizi belli bir sınırda tutmaya özen gösterin. Çünkü aşırı miktarda kafein tüketimi de baş ağrısına neden olabilir.

4. GÜNDE 2 BARDAK LİMONLU SU İÇİN

Günde 2 bardak limonlu su içerek hem vücudunuzun pH seviyesini dengelemiş hem de su ihtiyacınızı karşılayarak baş ağrınızı azaltmış olursunuz. Bunun için 1 bardak sıcak suyun içine yarım limonun suyunu sıkmanız yeterli.

5. BUZ TORBASI UYGULAYIN

Baş ağrınızın yoğun olduğu bölgelere buz torbasıyla soğuk uygulama yaparak ağrının azalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer grip, stres gibi nedenlerden dolayı oluşan bir baş ağrınız varsa omuzlarınızın arkasına sıcak su torbası koyabilirsiniz.

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