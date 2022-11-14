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  4. Baş Twit'çi Elon Musk gece gündüz demeden çalışıyormuş! Dünya o sözleri konuşurken uyarı geldi: "Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim"

Baş Twit'çi Elon Musk gece gündüz demeden çalışıyormuş! Dünya o sözleri konuşurken uyarı geldi: "Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim"

14.11.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk çok çalıştığını söylüyor. Twitter'ı satın alan ünlü milyarder anlaşılan zamanını çalışmak için harcıyor. Ancak Endonezya'daki G20 zirvesinin oturum aralarında düzenlenen bir konferans sırasında soruları yanıtlayan Musk, üzerinde çok fazla iş yükü olduğunu söyleyerek "Haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar çalışıyorum." dedi. Musk, "Doğu'nun Elon Musk'ı" olmak isteyenler için yaptığı uyarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Musk'ın söyledikleri bunlarla da sınırlı değildi.

Baş Twit'çi Elon Musk gece gündüz demeden çalışıyormuş! Dünya o sözleri konuşurken uyarı geldi: "Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim"

Twitter'ı satın aldığından beri dur durak bilmiyor, neredeyse her gün sabahtan akşama kadar tweet atıyor, üstelik Tesla ve SpaceX'e de zaman ayırıyor... Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Elon Musk'tan. Ünlü milyarder, Twitter'ı satın aldığından beri sosyal medyada çok büyük değişiklikler yaptı. Anlaşılan bu hızlı değişiklikler çok uzun mesailerin sonucunda yapıldı. Çünkü Elon Musk, G20 zirvesinin oturum aralarında düzenlenen bir konferans sırasında çok çalıştığını söyledi.

KONFERANSA MUMLARLA KATILDI

Bloomberg'in haberine göre, Twitter'ın Baş Twit'çisi, söz konusu konferansa video bağlantısı aracılığıyla katıldı. Musk'ın arka planı karanlıktı ve mumlarla sağlanmış gibi görünen, loş bir ışıklandırmaya sahipti. Organizatörler tarafından kendisine gönderilen Endonezyalı batik baskılı bir gömlek giyen milyarder, bulunduğu yerde elektriğin kesildiğini söyledi. Musk'ın çalışma hayatı hakkındaki sözlerin yer aldığı kısımlar ise konferansın en ilgi çeken kısımları oldu.

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Musk, üzerinde çok fazla iş yükü olduğunu söyleyerek "Haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar, çalışabileceğim en yüksek seviyede çalışıyorum." dedi.

"BEN OLSAM NE DİLEDİĞİME DİKKAT EDERDİM"

Reuters'ın haberine göre ise Asya'daki birçok iş liderinin "Doğu'nun Elon Musk'ı" olmak istediği yönündeki bir gözleme yanıt veren Musk, "Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim. Kaç kişinin gerçekten ben olmak isteyeceğinden emin değilim. Hayal ettikleri gibi bir ben olmayı istiyorlar, ki bu aslında ben olmakla aynı şey değil. Dürüst olayım, kendime işkence etme düzeyim başka bir seviyede." ifadelerini kullandı.

TWITTER İÇİN VİDEO MÜJDESİ

Musk ayrıca içerik oluşturucuların geçimlerini sağlayabilmeleri için Twitter'ın daha fazla video ve daha uzun biçimli videoyu desteklediğini görmek istediğini belirtti.

"UZAY ARAŞTIRMALARI BİR ÖNCELİK OLARAK KALMALI"

Endonezya'nın elektrikli araç tedarik zincirinde oynayacak büyük bir rolü olduğunu kaydeden Musk, buna ek olarak SpaceX'in dünya çapında birden fazla fırlatma noktasına sahip olmasının "uzun vadede" mantıklı olacağını söyledi.

Musk, ekonominin sürdürülebilir enerjiye geçiş yapacağına inandığını ve bunun ile ilgili sadece ne kadar zaman alacağı sorusunun olduğunu da sözlerine ekledi. Uzay araştırmalarının bir öncelik olarak kalması gerektiğini paylaşan ünlü milyarder "böylece evrenin doğasını ve içindeki yerimizi anlayabiliriz. Belki bir uzaylı uygarlığı buluruz ya da milyonlarca yıl önce var olan uygarlıkları keşfederiz ama eski uygarlıkların kalıntılarını görüyoruz. Bence bu son derece ilginç olurdu" dedi.

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Musk'ın yorumları, 44 milyar dolar vererek satın aldığı Twitter'da 3.700'e yakın kişiyi işten çıkarmasından sonra geldi. O zamandan beri bu işten çıkarmaların bazılarında geri adım attı ve şirketin evden çalışma politikalarını rafa kaldırdı.

Musk şu anda Twitter, Tesla ve SpaceX'e liderlik ediyor. Ayrıca tünel açma şirketi The Boring Company'i ve implante edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmek amacıyla Neuralink'i kurdu.

Tesla'nın hisseleri, Twitter'dan hisse aldığını açıkladığı nisan ayının başından bu yana yarı oranda düştü. Tesla yatırımcıları, Elon Musk'ın dikkatinin dağılmasından endişe ediyor.

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