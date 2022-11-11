'Mavi tik'in Türkiye macerası: Ülkemizde nasıl oluyor da şimdiden satın alabiliyorlar? Açıklıyoruz...

Enes Çırtlık - Mynet / Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da işler beklenmedik kadar hızlı ve sürprizlerle dolu bir şekilde ilerliyor. Musk, Twitter'ın kontrolünü aldığından beri sosyal medya platformunun çehresini değiştirecek kararlar almaya, türlü türlü değişikliklere imza atmaya başladı. Twitter'ı dijital bir kent meydanı haline getirmek isteyen ünlü milyarder, sosyal medya platformunu çok daha parlak günlere taşımak için ilk olarak ücretli mavi tik adımını attı. Bu sırada çok sayıda Twitter çalışanıyla yollarını da ayıran Musk, hesapların doğrulandığını gösteren mavi tiki Twitter'ın abonelik sistemi olan Twitter Blue'ya entegre etti. Ve bunu aylık 8 dolardan satışa sunacağını açıkladı. Yani Musk'ın hayali aylık 8 dolar ödeyen hesapların bir mavi tik satın alabilmesiydi. Öyle de oldu. Bu plan işleme koyuldu ve bazı ülkelerdeki kullanıcılar, aylık 8 dolar ödeyerek hem bazı avantajlara sahip olan Twitter Blue'ya, hem de mavi tiklerine kavuştu. Elon Musk hep söylediği gibi 'insanlara güç' verdi. Peki ya Türkiye'de durum nasıldı?

TÜRKİYE'DE BAŞLAMADI AMA ALANLAR OLDU

Mavi tik özelliği Türkiye'de henüz başlatılmadı. Çok yakın bir zamanda Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının da parasını verip mavi tik alabileceği düşünülürken, son gelen haberler bunu kanıtlar gibiydi. Twitter'ın iOS uygulamasındaki 'Uygulama İçi Satın Alımlar' kısmına dayanarak, mavi tik ücretinin 109,99 TL olacağı iddia edildi. Bu iddia sosyal medyayı harekete geçirdi. Dün akşam saatlerinden itibaren Twitter'a girenler ise bir paylaşım seliyle karşılaştı. Bu paylaşımların çoğu "Mavi tikim hayırlı olsun"dan ibaretti. İşte bazı örnekler:

AKILLARDAKİ TEK SORU...

Bu paylaşımları gören hemen hemen herkes söz konusu hesapların nasıl mavi tik aldığını merak etti. Çünkü Twitter, Türkiye'ye resmi olarak Twitter Blue hizmetini sunmaya, diğer bir deyişle mavi tik satmaya başlamamıştı. Kafaları kurcalayan bu soru bazı paylaşımlara da yansıdı. Twitter'da "herkes mavi tik almış nasıl alınıyor?" minvalinde paylaşımlar yapıldığı görüldü.

PEKİ NASIL OLDU DA ŞİMDİDEN SATIN ALABİLDİLER?

Çünkü demokraside çareler tükenmiyor. Ülkemizdeki Twitter kullanıcıları mavi tik satın almanın biraz karmaşık ancak sonu mutlu biten bir yolunu buldu. "11 adımda mavi tik almanın yolu" gibi başlıklarla paylaşılan bu yöntemle ülkemizdeki birçok hesap profillerine mavi tik yerleştirebildi.

iOS'ta geçerli bu yöntemde kullanıcılar ilk olarak App Store'daki ülke ve bölge kısmını Twitter Blue'nun kullanıldığı bir ülkeyle değiştirdiler. Aynı zamanda da bir VPN ağına bağlandılar. Böylece kendilerini sanki Twitter Blue'nun kullanıma sunulduğu ülkelerdeymiş gibi gösterip işlemleri tamamlayarak Twitter Blue'ya abone oldular ve mavi tik alabildiler. Ancak bu yöntemi denemenizi tavsiye etmiyoruz.

ALINAN ÜCRET İDDİALARDAKİNDEN FARKLI

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye için Twitter'ın mavi tik ücretinin 109,99 TL olduğu iddia edildi. Bu iddia, Twitter'ın iOS uygulamasının App Store'daki sayfasında yer alan "Uygulama İçi Satın Alımlar" kısmına dayandırıldı. Bu kısımda Twitter Blue için aylık ücretin 109,99 TL olduğu yazıyordu.

Ancak yukarıda anlattığımız yöntemde bölgeyi ABD yapıp Twitter Blue'ya abone olan ve mavi tik sahibi olan Türkiye'deki hesapların yaptığı ödeme miktarı iddia edildiği gibi 109,99 TL olarak yansımadı. Yansıyan miktar aylık 97,99 TL oldu.

Ancak yöntemde başka ülkelere bağlanıldığı için nihai Türkiye fiyatının böyle olup olmayacağı yine belli değil. Bu konuda bir sürpriz yaşama ihtimalimiz her zaman var.

Aylık 8 dolar ise güncel kur ile yaklaşık 148 TL ediyor.

MAVİ TİKİN YANINDA NELER VAR? İŞTE TÜRKÇE AÇIKLAMALI RESMİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİYLE TWITTER BLUE...

Twitter Blue aboneliği sadece mavi tikten ibaret değil. Twitter bunun yanında kullanıcılara bazı avantajlar da sunuyor. Bu avantajlar erken erişim sonucu resmi Twitter uygulamasından alınan ekran görüntülerine göre şöyle sıralanıyor:

Yanıtlar, bahsetmeler ve aramada en üstte görün (Yakında): Onaylanmış kullanıcılardan gelen Tweetler önceliklendirilir. Özellik, dolandırıcılık ve spam'le mücadeleye yardımcı olacak.

Yarı yarıya daha az reklam görme (Yakında): Abone olmayanlara kıyasla %50 daha az reklam görülecek.

Daha uzun videolar yayınla (Yakında): Artık Twitter'da daha uzun videolar yayınlanabilecek.

Erken erişim olanakları: Tweet düzenleme (Tweetleri 30 dakika içinde 5 defa düzenleme), NFT profil resimleri (bir NFT'yi profil resmi olarak ayarlama), 1080p video yüklemeleri (Full HD video paylaşma)

SON OLARAK...

Bugüne kadar çok sayıda Twitter kullanıcısı mavi tik alabilmek için Twitter'a talep gönderiyordu. Twitter tarafından mavi tik rozetiyle onaylanmak ister katılın ister katılmayın ancak sosyal medyada bir statü göstergesiydi. Dünya da artık belirli bir statü kazananın kendisine önem atfettiği bir yer haline geldi. Mavi tik de bu yüzden önemliydi. Elbette herkes statüsünü göstermek için mavi tik almıyor, almayacak da.

Sonuç olarak 'insanlara güç' veren Elon Musk her anlamda kazandı... Yapılan onca eleştiriye rağmen Twitter müsabakasında 1-0 öne geçti...