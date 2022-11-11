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Twitter'da beklenmedik gelişme! Çok konuşulmuştu, şimdi kayboldu: Herkes şaşkın...

11.11.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi tik, gri tik ve yaşanan onca ilginç olay... Twitter'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk, ücretli mavi tik sağlayan Twitter Blue hizmetini geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Bazı kullanıcılar Twitter’ın yeni doğrulama hizmetine aylık 7,99 dolar karşılığında kayıt olabiliyordu. Ancak ABD medyasında yer alan son bir habere göre, bu konuda dikkate değer bir gelişme yaşandı. Twitter Blue'ya kaydolma seçeneği iOS uygulamasından kayboldu.

Twitter'da beklenmedik gelişme! Çok konuşulmuştu, şimdi kayboldu: Herkes şaşkın...

Ücretli mavi tik dönemini başlatan Twitter'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu, bildiğiniz üzere tam da yeni sahibi Elon Musk'ın planladığı gibi, mavi hesap doğrulama rozeti olarak bilinen mavi tiki Twitter Blue aboneliğinin içine ekledi ve bazı ülkelerde iOS uygulaması üzerinden aylık 7,99 dolar karşılığında satmaya başladı. Bu sistem, birçok kullanıcı tarafından olumlu karşılandı ancak bazı kullanıcılar da olumlu bulmadı. Fakat ABD medyası, bugün flaş bir gelişmenin haberini geçti.

ÜCRETLİ MAVİ TİK DURAKLATILDI!

CNBC'ye ait o habere göre, Twitter'ın kullanıcıların bir doğrulama onay işareti için ödeme yapmasına izin veren aylık 7,99 dolar karşılığındaki Twitter Blue abonelik hizmetini duraklattığı görüldü. Bu adımın yeni hizmetin markaları ve ünlüleri taklit etmek için kötüye kullanılmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

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Haberde bugüne dikkat çekildi ve Phone uygulamasının artık Twitter Blue’ya kaydolma seçeneğini göstermediği aktarıldı.

MAVİ TİKLER DE KAYBOLMUŞ!

Buna ek olarak hizmet için ödeme yapan bazı kullanıcıların, ücretli mavi tiklerinin hesaplarından kaybolduğu söylediği belirtildi.

Ayrıca, hizmetin hızlı bir şekilde askıya alınması, Musk’ın kullanıcılardan yeni gelir elde etme konusundaki büyük planının en azından şu anda planlandığı gibi çalışmadığını gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Twitter'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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SAHTE GEORGE BUSH ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Ücretli abonelik hizmeti, çok sayıda kişinin Twitter’da sahte hesaplar oluşturmasına yol açmıştı. Örneğin George W. Bush adını taşıyan sahte bir hesap, "Iraklıları öldürmeyi özledim" şeklinde bir tweet atmış ve bu duruma büyük tepki gösterilmişti.

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Elon Musk Twitter mavi tik

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