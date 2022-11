Twitter'da beklenmedik gelişme! Çok konuşulmuştu, şimdi kayboldu: Herkes şaşkın...

Ücretli mavi tik dönemini başlatan Twitter'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu, bildiğiniz üzere tam da yeni sahibi Elon Musk'ın planladığı gibi, mavi hesap doğrulama rozeti olarak bilinen mavi tiki Twitter Blue aboneliğinin içine ekledi ve bazı ülkelerde iOS uygulaması üzerinden aylık 7,99 dolar karşılığında satmaya başladı. Bu sistem, birçok kullanıcı tarafından olumlu karşılandı ancak bazı kullanıcılar da olumlu bulmadı. Fakat ABD medyası, bugün flaş bir gelişmenin haberini geçti.

CNBC'ye ait o habere göre, Twitter'ın kullanıcıların bir doğrulama onay işareti için ödeme yapmasına izin veren aylık 7,99 dolar karşılığındaki Twitter Blue abonelik hizmetini duraklattığı görüldü. Bu adımın yeni hizmetin markaları ve ünlüleri taklit etmek için kötüye kullanılmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Haberde bugüne dikkat çekildi ve Phone uygulamasının artık Twitter Blue’ya kaydolma seçeneğini göstermediği aktarıldı.

Literally like an hour ago you could still sign up for Twitter Blue and now it’s gone. Great feature while it lasted though it was the Chiquita tweets that did it for me pic.twitter.com/II2mIJA8Df