Twitter iflas mı edecek? Mavi tik satmaya başlayan Elon Musk'ın sözleri endişe yarattı...

Elon Musk, kendi açısından bakıldığında Twitter'da işleri yoluna koymaya çalışıyor. Günde 4 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bizzat kendi açıklayan ünlü milyarder bu yüzden sıkı bir politika uygulamaya koydu. Önce üst düzey yöneticileri, daha sonra çok sayıda Twitter çalışanını işten çıkartan Elon Musk şimdi ise mavi tik satıp Twitter'ın gelirini artırmak istiyor. Musk'ın Twitter çalışanlarına gönderdiği ilk e-posta bu yüzden daha da anlamlı bir hale geliyor. Ve tam da tahmin ettiğiniz gibi, o e-postanın tamamına ulaşılmış durumda. Ancak bundan çok daha fazlası var.

The Verge'ün haberine göre, Elon Musk, Çarşamba akşamı Twitter çalışanlarına ilk e-postasını göndererek, ileride “zorlu bir ekonomik iklim” ve şirketin “yaklaşan ekonomik krizden kurtulmaya” yardımcı olmak için Twitter Blue onaylı abonelikleri başlatması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Musk'ın gönderdiği e-postada yer alan "Açıkçası, önümüzdeki ekonomik tablo, özellikle bizimki gibi zorlu bir ekonomik iklimde reklama bu kadar bağımlı olan bir şirket için korkunç." sözleri tüm dikkatleri üzerine çekmeye yetti.

Musk ayrıca çalışanlarına artık ofiste olmaları gerektiğini açıkça söyledi. Musk, “Herkesin haftada en az 40 saat ofiste olması gerekiyor” dedi.

İşte Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına gönderdiği ilk e-postanın tamamı:

*"Bu, tüm şirkete göndereceğim ilk e-posta olduğu için üzgünüm, ancak mesajı yumuşatmaya çalışmanın bir yolu yok.

*Açıkçası, önümüzdeki ekonomik tablo, özellikle bizimki gibi zorlu bir ekonomik iklimde reklama bu kadar bağımlı olan bir şirket için korkunç. Ayrıca, reklamlarımızın %70'i belirli bir performansa değil markaya yönelik ve bu da bizi iki kat daha savunmasız hale getiriyor! Önemli bir abonelik geliri olmadan, Twitter’ın yaklaşan ekonomik gerilemeden sağ çıkamama ihtimali var. Gelirimizin kabaca yarısının abonelik olması gerekiyor.

*Elbette, o zaman da reklamlara önemli ölçüde bağımlı olacağız. Bu nedenle Twitter’ın reklamverenler için cazip olmaya devam etmesini sağlamak adına satış ve ortaklık ekiplerimizle zaman geçiriyorum.

*Önümüzdeki yol zorlu ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek. Ayrıca Twitter'ın politikasını, belirli bir istisna olmadığı sürece uzaktan çalışmaya artık izin verilmeyecek şekilde değiştiriyoruz. Yöneticiler istisna listelerini onay için bana gönderecek.

*Yarından (Perşembe) itibaren herkesin haftada en az 40 saat ofiste olması gerekiyor. Elbette fiziksel olarak ofise seyahat edemiyorsanız veya kritik bir kişisel yükümlülüğünüz varsa, o zaman yokluğunuz anlaşılabilir.

*Twitter’ı yepyeni bir seviyeye taşımak için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Potansiyel gerçekten inanılmaz!

Teşekkürler, Elon”

TWITTER İFLAS EDEBİLİR

Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla bir araya geldiği ilk toplantıdan da bazı detaylara ulaşıldı. Burada bir açıklamada bulunan Musk'ın iflas ihtimalinden bahsettiği anlaşıldı.

TWITTER'I BİR BANKA HALİNE GETİRMEK İSTİYOR

Kayıtlarına ulaşılan o toplantıda Musk'ın “Ödemelerde bu dönüştürücü fırsatın olduğunu düşünüyorum. Ödemeler gerçekten sadece bilgi alışverişidir. Bilgi açısından, örneğin doğrudan mesaj göndermekle ödeme göndermek arasında çok büyük bir fark yok. Bunlar temelde aynı şeydir. Prensip olarak, ödemeler için bir doğrudan mesajlaşma yığını kullanabilirsiniz ve bu kesinlikle takip edeceğimiz yol. Twitter, insanların dünyanın herhangi bir yerine anında ve gerçek zamanlı olarak para gönderebilmelerini sağlayacak. Sadece mümkün olduğunca faydalı hale getirmek istiyoruz.” dediği ortaya çıktı.

Aktarıldığı kadarıyla, "Hangi koşullar Twitter'ın iflas ilan etmesine neden olabilir?" sorusuna Musk "harcadığımızdan daha fazla nakit getirmemiz gerekiyor" diyerek yanıt verdi. Musk bunu yapmazlarsa ve büyük bir negatif nakit akışı olursa iflasın bir olasılık olduğunu söyledi. Devamında ise şu sözleri kullandı:

Bu bir önceliktir. 1 milyar kullanıcıya ölçeklenemez ve yol boyunca büyük kayıplar alamayız. Bu mümkün değil. Yapacağımızı sanmıyorum."