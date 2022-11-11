HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter iflas mı edecek? Mavi tik satmaya başlayan Elon Musk'ın sözleri endişe yarattı...

Twitter iflas mı edecek? Mavi tik satmaya başlayan Elon Musk'ın sözleri endişe yarattı...

11.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi olup sosyal medya platformunun çehresini değiştirmeye başlayan Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına gönderdiği ilk e-postanın tamamı ortaya çıktı. E-posta dışında, çalışanlarla bir araya gelen Musk'ın burada kullandığı sözler ise endişe yarattı. Ünlü milyarderin gönderdiği e-postadaki "Önümüzdeki ekonomik tablo korkunç" sözleri oldukça dikkat çekerken, Twitter'ın iflas edebileceğini ima etmesi ise tüm dünyada gündem oldu. Sosyal medya devi Twitter iflas mı edecek?

Twitter iflas mı edecek? Mavi tik satmaya başlayan Elon Musk'ın sözleri endişe yarattı...

Elon Musk, kendi açısından bakıldığında Twitter'da işleri yoluna koymaya çalışıyor. Günde 4 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bizzat kendi açıklayan ünlü milyarder bu yüzden sıkı bir politika uygulamaya koydu. Önce üst düzey yöneticileri, daha sonra çok sayıda Twitter çalışanını işten çıkartan Elon Musk şimdi ise mavi tik satıp Twitter'ın gelirini artırmak istiyor. Musk'ın Twitter çalışanlarına gönderdiği ilk e-posta bu yüzden daha da anlamlı bir hale geliyor. Ve tam da tahmin ettiğiniz gibi, o e-postanın tamamına ulaşılmış durumda. Ancak bundan çok daha fazlası var.

The Verge'ün haberine göre, Elon Musk, Çarşamba akşamı Twitter çalışanlarına ilk e-postasını göndererek, ileride “zorlu bir ekonomik iklim” ve şirketin “yaklaşan ekonomik krizden kurtulmaya” yardımcı olmak için Twitter Blue onaylı abonelikleri başlatması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Musk'ın gönderdiği e-postada yer alan "Açıkçası, önümüzdeki ekonomik tablo, özellikle bizimki gibi zorlu bir ekonomik iklimde reklama bu kadar bağımlı olan bir şirket için korkunç." sözleri tüm dikkatleri üzerine çekmeye yetti.

Twitter

Musk ayrıca çalışanlarına artık ofiste olmaları gerektiğini açıkça söyledi. Musk, “Herkesin haftada en az 40 saat ofiste olması gerekiyor” dedi.

İşte Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına gönderdiği ilk e-postanın tamamı:

*"Bu, tüm şirkete göndereceğim ilk e-posta olduğu için üzgünüm, ancak mesajı yumuşatmaya çalışmanın bir yolu yok.

*Açıkçası, önümüzdeki ekonomik tablo, özellikle bizimki gibi zorlu bir ekonomik iklimde reklama bu kadar bağımlı olan bir şirket için korkunç. Ayrıca, reklamlarımızın %70'i belirli bir performansa değil markaya yönelik ve bu da bizi iki kat daha savunmasız hale getiriyor! Önemli bir abonelik geliri olmadan, Twitter’ın yaklaşan ekonomik gerilemeden sağ çıkamama ihtimali var. Gelirimizin kabaca yarısının abonelik olması gerekiyor.

*Elbette, o zaman da reklamlara önemli ölçüde bağımlı olacağız. Bu nedenle Twitter’ın reklamverenler için cazip olmaya devam etmesini sağlamak adına satış ve ortaklık ekiplerimizle zaman geçiriyorum.

*Önümüzdeki yol zorlu ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek. Ayrıca Twitter'ın politikasını, belirli bir istisna olmadığı sürece uzaktan çalışmaya artık izin verilmeyecek şekilde değiştiriyoruz. Yöneticiler istisna listelerini onay için bana gönderecek.

*Yarından (Perşembe) itibaren herkesin haftada en az 40 saat ofiste olması gerekiyor. Elbette fiziksel olarak ofise seyahat edemiyorsanız veya kritik bir kişisel yükümlülüğünüz varsa, o zaman yokluğunuz anlaşılabilir.

*Twitter’ı yepyeni bir seviyeye taşımak için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Potansiyel gerçekten inanılmaz!

Teşekkürler, Elon”

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

TWITTER İFLAS EDEBİLİR

Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla bir araya geldiği ilk toplantıdan da bazı detaylara ulaşıldı. Burada bir açıklamada bulunan Musk'ın iflas ihtimalinden bahsettiği anlaşıldı.

TWITTER'I BİR BANKA HALİNE GETİRMEK İSTİYOR

Kayıtlarına ulaşılan o toplantıda Musk'ın “Ödemelerde bu dönüştürücü fırsatın olduğunu düşünüyorum. Ödemeler gerçekten sadece bilgi alışverişidir. Bilgi açısından, örneğin doğrudan mesaj göndermekle ödeme göndermek arasında çok büyük bir fark yok. Bunlar temelde aynı şeydir. Prensip olarak, ödemeler için bir doğrudan mesajlaşma yığını kullanabilirsiniz ve bu kesinlikle takip edeceğimiz yol. Twitter, insanların dünyanın herhangi bir yerine anında ve gerçek zamanlı olarak para gönderebilmelerini sağlayacak. Sadece mümkün olduğunca faydalı hale getirmek istiyoruz.” dediği ortaya çıktı.

FILE PHOTO: Twitter app is seen on a smartphone in this illustration taken

Aktarıldığı kadarıyla, "Hangi koşullar Twitter'ın iflas ilan etmesine neden olabilir?" sorusuna Musk "harcadığımızdan daha fazla nakit getirmemiz gerekiyor" diyerek yanıt verdi. Musk bunu yapmazlarsa ve büyük bir negatif nakit akışı olursa iflasın bir olasılık olduğunu söyledi. Devamında ise şu sözleri kullandı:

Bu bir önceliktir. 1 milyar kullanıcıya ölçeklenemez ve yol boyunca büyük kayıplar alamayız. Bu mümkün değil. Yapacağımızı sanmıyorum."

'Mavi tik'in Türkiye macerası! Nasıl oluyor da şimdiden satın alıyorlar? 'Mavi tik'in Türkiye macerası! Nasıl oluyor da şimdiden satın alıyorlar?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya mavi tiki konuşurken bakın ne oldu: "Tüm zamanların..."Dünya mavi tiki konuşurken bakın ne oldu: "Tüm zamanların..."
Türkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdilerTürkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdiler
Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Milyonlar bekliyordu, ilk maaş için tarih belli oldu

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

Açık açık anlattı: Seviştikten sonra...

Açık açık anlattı: Seviştikten sonra...

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.