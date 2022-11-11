Yeni dönem meyvesini verdi! Dünya ücretli mavi tiki konuşurken bakın Twitter'da ne oldu: "Tüm zamanların en yükseği"

Twitter'da değişim üstüne değişim yaşanıyor. Sosyal medya platformu Elon Musk'un kontrolüne geçtiğinden beri önemli adımlar atmış durumda. Üstelik bu adımların arkasının da geleceği konuşuluyor. Musk'ın ve dolayısıyla Twitter'ın attığı bu adımlar sonunda meyvesini vermiş gibi görünüyor. Anlaşıldığı kadarıyla Twitter bir rekor kırdı!

TWITTER'DAN AKTİF KULLANICI SAYISI REKORU!

Elon Musk, yapılan değişikliklerin meyvesinin vermeye başladığının kanıtını kendi hesabından paylaştı. Musk, Twitter'ın bugün tüm zamanların en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi. Böylece Twitter aktif kullanıcı sayısında bir rekor kırmış oldu. Ünlü milyarder attığı tweet'te ise "Twitter, bugün tüm zamanların en yüksek aktif kullanıcı sayısına ulaştı" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK VE TWITTER...

Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin üst düzey yöneticilerini işten çıkarmıştı. Ayrıca, çok sayıda Twitter çalışanıyla da yollar ayrılmıştı. Musk, Twitter hesaplarının mavi tik olarak bilinen mavi onay rozetini aylık 8 dolar karşılığında satın almalarını sağlayan bir planı geçtiğimiz günlerde devreye sokmuştu.

