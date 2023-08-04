Baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti! Genç Şilan'ın kahreden ölümü...

Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi.

24 YAŞINDAKİ ŞİLAN YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

2 haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Birkaç ay önce nişanlanan genç kız, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan'ın ölüm haberi Hakkari'de üzüntüyle karşılandı.

Öte yandan, DHA'nın haberinde, Şilan Temel'in, bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gittiği, Temel'in dişini çeken doktorun, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiği bilgisi verildi.

(İHA-DHA)

