HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti! Genç Şilan'ın kahreden ölümü...

Baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti! Genç Şilan'ın kahreden ölümü...

04.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de baş ve diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şilan Temel'e beyin tümörü teşhisi konuldu. 2 haftada 2 defa ameliyat olan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın birkaç ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti! Genç Şilan'ın kahreden ölümü...

Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi.

24 YAŞINDAKİ ŞİLAN YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

2 haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şoke eden gerçek ameliyat olduktan 8 ay sonra ortaya çıktı! Şoke eden gerçek ameliyat olduktan 8 ay sonra ortaya çıktı!

Birkaç ay önce nişanlanan genç kız, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan'ın ölüm haberi Hakkari'de üzüntüyle karşılandı.

AW001059_01

Öte yandan, DHA'nın haberinde, Şilan Temel'in, bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gittiği, Temel'in dişini çeken doktorun, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiği bilgisi verildi.

(İHA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldiSaldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor'O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor'
İş adamına aracında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameradaİş adamına aracında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Anahtar Kelimeler:
diş ağrısı Hakkari beyin tümörü diş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.