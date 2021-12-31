Başak burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında başak burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 başak burcu yorumunu hazırladık. İşte başak burcu 2022 yıllık burç yorumu...

BAŞAK BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 AĞUSTOS-22 HAZİRAN)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinde çocuklarla ilgili konular ebeveyn Başaklar için ön planda olacaktır. Çocuklarınızın hobileri ve eğitimleriyle ilgilenebilir, çocuklarınızın geleceğini düşünerek birikim ve planlama yapabilirsiniz. Evli Başaklar çocuk sahibi olmakla ilgili kararsızlık veya bekleyişler içinde olabilir. Tüp bebek gibi tedavilerle bir süredir ilgileniyorsanız bu dönemde olumlu sonuç verme ihtimali artabilir. Bu dönemde öz sevgi ve özgüveni yükseltmek, bekarlar için özellikle potansiyel durumlara kapı açacaktır. Hem eski ilişkilerden tekrar teklifler alabilir hem de yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca ilişkiler alanınızda büyüyen, gelişen ve ilerleyen durumlar gündeme gelecek. Süregelen ilişkilerinizde iyileşme, ilişkilerinizi bir sonraki adıma götürme, eşin ve partnerin hayatında şans ve fırsatların artması gibi konular ortaya çıkacaktır. Yalnızlar ve bekarlar için oldukça potansiyel bir sene olacaktır. Birden fazla aday önünüze gelebileceği gibi hayalinizdeki gibi kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yalnızca bu dönemde ilişkilerinizde fazla hayalperest davranmamaya özen göstermeli ve ilişkilerinizde aşırılıklara kaçmaktan imtina etmelisiniz.

DENGELER BİR ANDA DEĞİŞECEK

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle daha hızlı, atak, yenilikçi yanınız öne çıkacak. Şartlarınız ve ilişkilerinizdeki dengeler kaçınılmaz olarak değişime gidecek. Korkulardan ve eskiyi korumaktan ne kadar uzak kalırsanız, süreç o kadar sizi iyileştirebilir. Sağlık veya estetik kaynaklı operasyonlar, özellikle gençleşme için, yaşlılık belirtileri ve getirilerini kaldırmak için operasyonlar yaptırabilir, bu yönde hizmetler alabilirsiniz. Dostluk veya partnerlik ilişkilerinizde kendiniz için ilkler yapabilir, daha önce deneyimlemediğiniz tavır ve maceraların içine girebilirsiniz. Cinsellikle ilgili daha titiz, dikkatli olma zamanı. Aşırılıklar, zorlu durumları getirebilir. Gebeliklere açık bir dönem.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kısa süreli seyahatlere çıkabilir ve uzun süredir gitmek istediğiniz bir yere gidebilirsiniz. Eğitim hayatınızda hiç planınızda olmayan bir başlangıç yapabilirsiniz. Medya, basın-yayıncılık ve tv aracılığıyla yapılacak işler ve projeler karşınıza gelebilir. Bu alanlarla ilgili iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde iş veya özel hayatınızda yaşayacağınız tanışmalar, uzun vadede hayatınıza önemli etkiler bırakacaktır. Ön yargılarınızı kıran durumlarla karşılabilecek ve bazı noktalarda yaşama bakışınızı değiştireceksiniz.

KARMAŞALAR VE KARIŞIKLIKLAR ORTAYA ÇIKACAK

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde kariyer planlamalarınızda karmaşalar ve karışıklıklar olabilir. Ertelenmiş terfilerinizi bu dönemde alabilirsiniz. Fakat bazı planlarınız süreç içerisinde değişebilir, bazı isteklerinizden ve hedeflerinizden vazgeçebilirsiniz. Mümkün olduğunca kesin kurallar ve kesin planlarla hareket etme konusunda ısrarcı olmamalı, esnek davranmalısınız. Kitlelere hitap etme, öne çıkma fırsatları yakalayabilirsiniz.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu kavuşum döneminde, olmaz dediklerinizin olduğunu, imkansız gördüğünüz durumların gerçekleştiğini görebilirsiniz. Dönem içerisinde mümkün olduğunca ön yargısız hareket etmeli ve hayatın önünüze getirdiği durumlara göre şekil almalısınız. Bu gezegen hareketi, ani evlilik kararları, ani ayrılık veya istifa kararlarından bahsedebilir.

GEÇMİŞ KONULAR YENİDEN HAREKETLENECEK

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, Mayıs-Haziran döneminde yaşanan Merkür retrosu konuları tekrar ortaya çıkacak veya hareketlenecektir. O dönemde aklınıza koyduğunuz fikirleri bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. O dönemde başlattığınız durumların, bu Mars retrosu döneminde pozitif veya negatif olarak hangi yöne gittiğini görebilir ve tavır değişikliğine gidebilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlendirmeniz gereken bir zaman. Erkek kardeşler, eş ve patron gibi eril figürler bu dönemde kararlarınızda daha etkin, belirleyici veya müdahale edici olabilir. Fiziksel ayrılıklardan ziyade fikir ayrılıklarını daha sık yaşayabilirsiniz. Bu dönem içerisinde araçlarınızın tadilat ve bakımlarını daha titiz yaptırın. Arızalanmalar, küçük kazalara veya yolda kalma gibi durumlara sebebiyet verebilir. Uzamış olan kısa süreli eğitimleriniz ise Mars retro döneminde tamamlanma ve bitişe gidebilir.



