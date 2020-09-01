Başak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık..23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Finansal konularda hareketliliğin artacağı bu süreçle birlikte küçük küçük pek çok harcama yapabilirsiniz. Mecburi ödemeler, vergiler, krediler ve taksitler sebebiyle para çıkışları olabilir. Finansal alanda daha planlı hareket etmeye çalışabilirsiniz.
9 Eylül'de Mars retrosu başlıyor. Ay sonuna kadar retro hareketine devam ediyor. Bu süreçte finansal konularda daha titiz ve temkinli olmalı, israftan kaçınmaya çalışmalısınız. Riskli yatırımlar, detaylı düşünülmüş planlar bu retro sürecinde sonuç vermeyebilir. Duygusal ve finansal güvenliğinizi sağlamaya gayret etmeli, bankacılık işlemlerinde titiz hareket edip, hırsızlık ve çalıntı durumlarına dikkat etmelisiniz.
6 Eylül'de Venüs Aslan burcuna geçiyor. Her türlü ikili ilişkide ani değişimleri ve sürprizli durumları getirecek bu transit, pek çok ilişkide dengeleri ve şartları değiştirecek. Bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilir, arkanızdan dönen konuşmaları öğrenebilirsiniz. Bazılarının ilişkilerinde ani bir bitiş yaşanabilir. Herkese şefkat ve saf sevgi ile yaklaşmalı, art niyetten uzaklaşmalısınız.
İlişkilerde etik değerlerinizi korumanız gereken bu ayda, gizli ilişkilerden, etik dışı durumlardan kaçınmalısınız. Bazı tanıdıklarınız sınırlarınızı zorlayabilir, sabrınızı sınayabilir. Bu süreçte "hayır" demeyi öğrenmeli, ilişkilerde duygusal veya gerektiği noktada fiziksel sınırlar çekmelisiniz. İlişkilerde zaafla, korkuyla hareket etmek daha zorlu sınavları hazırlayabilir.
22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerliyor. Bu tarihe kadar isteklerinizi elde etmeye, yeteneklerinizi sergilemeye odaklanabilirsiniz. İş hayatında emek ve çabanın ödülünü alabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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