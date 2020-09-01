Başak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık..23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Başak burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Finansal konularda hareketliliğin artacağı bu süreçle birlikte küçük küçük pek çok harcama yapabilirsiniz. Mecburi ödemeler, vergiler, krediler ve taksitler sebebiyle para çıkışları olabilir. Finansal alanda daha planlı hareket etmeye çalışabilirsiniz.

9 Eylül'de Mars retrosu başlıyor. Ay sonuna kadar retro hareketine devam ediyor. Bu süreçte finansal konularda daha titiz ve temkinli olmalı, israftan kaçınmaya çalışmalısınız. Riskli yatırımlar, detaylı düşünülmüş planlar bu retro sürecinde sonuç vermeyebilir. Duygusal ve finansal güvenliğinizi sağlamaya gayret etmeli, bankacılık işlemlerinde titiz hareket edip, hırsızlık ve çalıntı durumlarına dikkat etmelisiniz.