Başak burcu yıllık yorum 2021... Başakların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Başak burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Başak burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Başak burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Başak burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Başak burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Başak burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak burcu 2021 yorumu ve burç yorumları...
Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Başak burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Başak burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Başak burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek.
Başak burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Başak burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Başak burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Başak burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Başak burcu 2021 yorumu...
Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Çalışma hayatınızda, görev ve sorumluluklarınızda kalıcı değişimleri getiren bir süreç önünüzde. Mesleğinizde uzmanlaşmaya odaklanacağınız, çalışma hayatınızla ilgili kalıcı temellerin atıldığı bir yıl içerisinde olacaksınız. Yaşamın her alanında sorumluluklarınızı bilme, görevlerinizi üstlenme ve çaba sarf etme zamanındasınız. Bu yıl yaşamın her alanında ödüller, harcadığınız çaba ile gelecek. Büyüyüp gelişmekten kaçındığınız alanda ise sistem isteklerinize ulaşmanızı geciktirebilir.
Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. İstifa, iş değişikliği, iş kurma ve yepyeni bir düzene, yepyeni bir yatırıma geçme planları içerisinde olabilirsiniz. Bazı Başaklar içinse bu aylarda işten çıkarılma, şirket küçülmeleri gibi durumlar gündeme gelebilir. Eski çalışma formunuzun, eski düzenin son bulduğu aylar olacak. Yönetici değişiklikleri yaşanabilir.
30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında iş hayatında karmaşık bir durumla, bir krizle karşılaşabilirsiniz. İş ilişkilerinde anlaşmazlık ve zıtlaşmalar ortaya çıkabilir. Çalışma arkadaşlarınızda değişimler olabilir. Çalışanlarınızın görevlerinde değişiklik yapabilir, bazı çalışanlarınızı işten çıkarabilirsiniz. Bu dönemde imzalar atmaktan ve uzun vadeli anlaşmalar yapmaktan kaçınmanızda fayda var.
Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Yıl boyunca beden sağlığını iyileştirme ve güçlendirmeye odaklanmalı, kendinize ve yaşamınıza yatırım yapmaya gayret etmelisiniz. Hayat şartlarınızı, yaşam koşullarınızı iyileştirme gündemde olacak. Müşteri bazlı iş yapanlar için işlerin büyüdüğü, daha çok insana ulaştığınız bir yıl olabilir. Alternatif iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız ise kendi iradesi ile alternatif işler peşinde olabilir. Bu yıl işinizde uzmanlaşmaya, öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Kendinizi her anlamda geliştirmek, maddi-manevi ödülleri getirecek. Kilo dengenizde önemli değişimler olabilir. İrade ve kararlılık ile hedeflediğiniz kiloları verebilirsiniz.
Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında ilişkilerinizde iyileşmeler söz konusu olabilir. Barışmalar, romantik duygular ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir. Bu tarih aralığında tanışacağınız kişiler daha hassas ve romantik olabilir, bu dönemde başlayacağınız ilişkiler yüksek duygular getirebilir.
29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında aile büyükleri ve yöneticilerle ilişkilerinizde özenli olma zamanı. Baba ve aile büyüklerinin hayatında bir karmaşa durumu olabilir. Görüntünüzde küçük değişiklikler yapmak iyi hissettirebilir. Fakat estetik müdahelelerden kaçınma zamanı. Bazılarınız için kısa süreli flörtler gündeme gelebilir.
26 Mayıs tarihinde Yay burcunda Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tarih ve civarında taşınma, düzen değişikliği, taşınmaz mal alım-satım konuları gündeminizde olabilir. Aile üyelerinin hayatında önemli değişimler olabilir. Ailenize yeni kişiler katılabilir. Evli Başak burçları için ise gebelik haberleri, çocuk sahibi olma kararı, doğum gibi değişimler gündeme gelebilir.
27 Eylül - 18 Ekim aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında finansal konularda karışıklık ve hatalara dikkat etmelisiniz. Unuttuğunuz bir ödeme önünüze gelebilir. Plan dışı harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Keyfi harcamalar yapmak isteyebilir, kendiniz için keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Dolandırılma durumlarına dikkat etmeli. Borç alma-verme durumları gündeme gelebilir.
19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek. Yıl boyunca İkizler-Yay aksında gerçekleşen tutulmaların aksine bu tutulma, yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek, yılın enerjisinin dışında bir çizgide olacak. Bu tarih ve civarında geleceğe yönelik hızlı ve ani kararlar alabilirsiniz. Evlilik, davalar, önemli imzalar ve seyahatler bu tutulmanın gündem başlıkları olacak. 2022 yılında ise bu başlıklar yıl boyu gündeminizde olmaya devam edecek.
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