Başak burcu yıllık yorum 2021... Başakların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Başak burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Başak burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Başak burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Başak burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Başak burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Başak burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Başak burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, BAŞAKLAR NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Başak burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Başak burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Başak burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek.

Başak burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Başak burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Başak burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Başak burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Başak burcu 2021 yorumu...

BAŞAK BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Çalışma hayatınızda, görev ve sorumluluklarınızda kalıcı değişimleri getiren bir süreç önünüzde. Mesleğinizde uzmanlaşmaya odaklanacağınız, çalışma hayatınızla ilgili kalıcı temellerin atıldığı bir yıl içerisinde olacaksınız. Yaşamın her alanında sorumluluklarınızı bilme, görevlerinizi üstlenme ve çaba sarf etme zamanındasınız. Bu yıl yaşamın her alanında ödüller, harcadığınız çaba ile gelecek. Büyüyüp gelişmekten kaçındığınız alanda ise sistem isteklerinize ulaşmanızı geciktirebilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. İstifa, iş değişikliği, iş kurma ve yepyeni bir düzene, yepyeni bir yatırıma geçme planları içerisinde olabilirsiniz. Bazı Başaklar içinse bu aylarda işten çıkarılma, şirket küçülmeleri gibi durumlar gündeme gelebilir. Eski çalışma formunuzun, eski düzenin son bulduğu aylar olacak. Yönetici değişiklikleri yaşanabilir.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN BAŞAK BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında iş hayatında karmaşık bir durumla, bir krizle karşılaşabilirsiniz. İş ilişkilerinde anlaşmazlık ve zıtlaşmalar ortaya çıkabilir. Çalışma arkadaşlarınızda değişimler olabilir. Çalışanlarınızın görevlerinde değişiklik yapabilir, bazı çalışanlarınızı işten çıkarabilirsiniz. Bu dönemde imzalar atmaktan ve uzun vadeli anlaşmalar yapmaktan kaçınmanızda fayda var. JÜPİTER'İN BAŞAK BURCUNA ETKİSİ Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Yıl boyunca beden sağlığını iyileştirme ve güçlendirmeye odaklanmalı, kendinize ve yaşamınıza yatırım yapmaya gayret etmelisiniz. Hayat şartlarınızı, yaşam koşullarınızı iyileştirme gündemde olacak. Müşteri bazlı iş yapanlar için işlerin büyüdüğü, daha çok insana ulaştığınız bir yıl olabilir. Alternatif iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız ise kendi iradesi ile alternatif işler peşinde olabilir. Bu yıl işinizde uzmanlaşmaya, öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Kendinizi her anlamda geliştirmek, maddi-manevi ödülleri getirecek. Kilo dengenizde önemli değişimler olabilir. İrade ve kararlılık ile hedeflediğiniz kiloları verebilirsiniz.