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  4. Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin yeni gelişme!

Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 23:19 | Son Güncelleme

Twitter hesabı üzerinden HDP’nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş aleyhine çirkin paylaşımda bulunma olayına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 2’ye yükseldi.

Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin yeni gelişme!

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik yapılan çirkin paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum" dediği paylaşım sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

ŞÜPHELİ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, hesabı kullanan şahıs olduğu öne sürülen kişinin Sakaryalı V.M. olabileceğini ve bu şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği soruşturma devam ederken, olaya ilişkin şüpheli sayısı 2’ye yükseldi.

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