Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Çevre bizim için çok önemli

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu ‘Komşularla Buluşma’ etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kartoğlu, “Amacımız çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak. Her zaman çocuklarımıza geri dönüşümü sevdireceğiz. Çünkü çevre bizim için çok önemli” dedi.

Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen ‘Komşularla Buluşma’ etkinliğinde AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı ve Adayı Yasin Kartoğlu vatandaşlarla buluştu. Geri dönüşüm için tasarlanan Başakgiller maskotlarını tanıtan Kartoğlu, yoğun ilgi gördü.

“BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINDAN ÇOK MEMNUNUZ”

Çocuklarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getiren Güler Tokmak, “Herkes burada birlikte iç içe kaynaşıyor. Zaten Başakşehir Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. Çocuklarımızla beraber eğleniyoruz. Bir sürü etkinlik var. Çocuklarımıza kaliteli zaman ayırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAŞAKŞEHİR’E YAKIŞAN BİR PARK OLMUŞ”

Hatay’dan misafir olarak geldiğini belirten Asiye Teke, “Çok beğendim her hafta sonu gelmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Başakşehir’e yakışan bir park yapmışlar. Burada gezdik dolaştık. Tatlımızı yedik, çayımızı içtik. Hediyelerimizi aldık” dedi.