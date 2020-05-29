Başakşehir'de fabrikada patlama

Ba\u015fak\u015fehir'de bir fabrikan\u0131n kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere g\u00f6re bir ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, enkaz alt\u0131nda kalan 2 ki\u015fiyi kurtarmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKerem B\u00fcrsin'den Demet \u00d6zdemir a\u00e7\u0131klamas\u0131Eczane \u00e7al\u0131\u015fma saatleri 1 Haziran itibar\u0131yla de\u011fi\u015fiyorDikkat! Saat 5 ile 10 aras\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da duruyorsan\u0131z...