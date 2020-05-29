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Başakşehir'de fabrikada patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ayrıntılar birazdan...


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