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  4. Başakşehir’de talihsiz kaza! Piknik yapan iki gencin üzerine beton blok düştü

Başakşehir’de talihsiz kaza! Piknik yapan iki gencin üzerine beton blok düştü

21.04.2024 23:32
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Başakşehir’de piknik yapmak isteyen iki gencin başına talihsiz bir kaza geldi. 4 arkadaştan 2'si çıktıkları tuvaletin üzerinden atladıkları sırada üzerlerine beton blok düştü. Gençlerin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar olay yerine gelerek gençleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başakşehir’de talihsiz kaza! Piknik yapan iki gencin üzerine beton blok düştü

Başakşehir'de piknik yapmak isteyen arkadaşların başına talihsiz bir kaza geldi. Olay, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi Girit Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.

2 GENÇ BETON BLOĞUN ALTINDA SIKIŞTI!

İddiaya göre, 4 arkadaş piknik yapmak için Şamlar Mahallesi'ne geldi. Arkadaşlardan 2'si çıktıkları tuvaletin üzerinden atladıkları sırada üzerlerine beton blok düştü. 2 genç beton bloğun altında sıkışırken, arkadaşları çevreden yardım istedi. Gençlerin yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek gençleri kurtardı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"BİZ 7 KİŞİ TAŞI KALDIRDIK, ÇOCUĞU ALTINDAN ALDIK"

Beton blok altında kalan gençlere yardım eden Nazmi Karahan, “Komşumuzun tuvalet olarak kullandığı yerin üzerine çocuklar çıkıyorlar. Herhalde tuvaletin üzerinde sallanıyorlar, taş olduğu gibi üzerlerine düşüyor. Bir tanesi belinden yaralı, diğeri ise tamamen taşın altında kalıyor. Biz 7 kişi geldik taşı kaldırdık, çocuğu altından aldık. Sonrasında ambulans çocukları aldı. Çocuklardan bir tanesi belinden yaralandı ama diğerinin durumu bayağı ağır, ağzından ve kulağından kan geliyordu çocuğun. Biz de olayı bağırışlar üzerine duyduk. Arkadaş koştu, sonra bana haber verdi. Sonrasında kalas yardımıyla taşı kaldırıp çocuğu altından aldık” dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir piknik kaza
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