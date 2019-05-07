Başakşehir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçların camları kırılarak içindeki çanta ve paralar ile plakalarının çalınması olaylarına ilişkin şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis şüpheli Yalçın Ş'yi (36) Başakşehir Şahintepe Mahallesi Nar Sokak'ta çalıntı araçta yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, 4 Nisan'da Kayaşehir Mahallesi'nde Y.K'ya ait park halindeki aracın ön camı kırılarak bilezik, kolye, künye, 5 cumhuriyet altını, 8 yarım altın, çeyrek altın, 4 yüzük, 5 bin lira ile cep telefonun çalınması olayını, 5 Nisan'da Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde park halindeki araçtaki çanta ve içindeki 900 liranın çalınması olayı ile 2 Mayıs'ta Başakşehir'de park halindeki bir aracın plakasını çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yalçın Ş. tutuklandı.

