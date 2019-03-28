BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI 

*Kazaya neden olan kamyonet güvenlik kamerasında.

*Kamyonet sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı.

Kaza, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde saat 10.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan caddeye çıkan 34 DF 3929 plakalı kamyonet, Savaş Ünal (42) yönetimindeki 16 AEF 490 plakalı otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşıdan gelen Ali İhsan Koyuncu yönetimindeki Şahintepe Mahallesi-Yenibosna hattında çalışan İETT otobüsüne çarptı. Otobüs içindeki 8 yolcu yaralanırken, Ünal aracında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfiaye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Ünal araçtan çıkarıldı. Kalbi duran Ünal'a olay yerinde kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Ünal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yeniden kalbi duran Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. hafif şekilde yaralanan 8 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.