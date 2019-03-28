HABER

BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

*Kazaya neden olan kamyonet güvenlik kamerasında.

*Kamyonet sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı.
Kaza, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde saat 10.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan caddeye çıkan 34 DF 3929 plakalı kamyonet, Savaş Ünal (42) yönetimindeki 16 AEF 490 plakalı otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşıdan gelen Ali İhsan Koyuncu yönetimindeki Şahintepe Mahallesi-Yenibosna hattında çalışan İETT otobüsüne çarptı. Otobüs içindeki 8 yolcu yaralanırken, Ünal aracında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfiaye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Ünal araçtan çıkarıldı. Kalbi duran Ünal'a olay yerinde kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Ünal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yeniden kalbi duran Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. hafif şekilde yaralanan 8 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücü, kamyoneti olay yerinde bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtığı öğrenildi. İETT şoförü Ali İhsan Koyuncu ise ifadesi alınmak üzere Başakşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Kamyonetin yola çıkması ve otomobile çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin de İETT otobüsüne çarpması, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Otobüs kamerası görüntüleri
-Olay yeri
-Ünal'ın araçtan çıkarılmaya çalışması
-Ambulansa konması
-Genel ve detaylar

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabilirizBakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz
Okulda fenalaşan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardıOkulda fenalaşan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir gevreği sevdalısı Daisy görenleri şaşırtıyor

İzmir gevreği sevdalısı Daisy görenleri şaşırtıyor

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Midyat millet bahçesi açıldı

Midyat millet bahçesi açıldı

Korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıktı!

5 dil bilen yazılımcının evinden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.