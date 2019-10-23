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Başakşehir'de sahte dolar operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

   BAŞAKŞEHİR'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de sahte dolar operasyonu: 1 gözaltı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir’de, önceki gün bir depoya yaptığı baskında 13 bin 300 adet 100 Amerikan Doları banknotlarından oluşan 1 milyon 330 bin dolar ele geçirdi. Operasyon kapsamında depoda bulunan Orhan Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Orhan Ç. dün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri sahte dolarların basıldığı matbaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

Başakşehir'de sahte dolar operasyonu: 1 gözaltı

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