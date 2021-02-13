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  4. Başakşehir’de yaşanan iki kaza kameraya yansıdı

Başakşehir’de yaşanan iki kaza kameraya yansıdı

13.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de yaşanan iki kaza kameraya yansıdı

Başakşehir’de yaşanan iki ayrı kaza kameralara yansıdı.

Başakşehir’de yaşanan iki ayrı kaza kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu ve iki aracın çarpıştığı kazalarda can kaybı yaşanmadı.
Olay Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç ve motosiklet seyir halinde ilerlerken sokak kesişiminde çarpıştı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, aynı mahalle üzerinde farklı bir noktada bir kaza daha yaşandı. Seyir halinde ilerleyen iki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle manevra yapan araçlardan biri duran otomobile çarparak kaldırıma çıkıp durdu. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüleri olayı yara almadan atlattı. Kaza anlarında kameralar kayıttaydı.
“Haftada bir kaza oluyor”
Kazanın olduğu sokaklarda önlem alınması gerektiğini belirten Mücahit Aktaş, “Haftada bir kaza oluyor buraya bir çözüm bulsalar daha iyi olur, daha vahim olayların önüne geçilir. Sürekli kaza olduğu için geçenlerde birisi çocuğa çarpıyordu” dedi.
“Hayati tehlikemiz var”
Kazalarla ilgili konuşan Suat Aktaş ise “Aynı gün iki kaza olduğu burada arkamda gördüğünüz yerdeki kazada şoför az kalsın arsaya uçacaktı. Ben burada esnafım korkuyorum hayati tehlikemiz var” diye konuştu.

Başakşehir’de yaşanan iki kaza kameraya yansıdı

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