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Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen “Scratch Kodlama Eğitimi” ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek.Başakşehir Belediyesi, Living Lab’de öğrencilere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.

Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen “Scratch Kodlama Eğitimi” ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek.
Başakşehir Belediyesi, Living Lab’de öğrencilere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde, 8-12 Temmuz tarihleri arasında 4 gün sürecek eğitime 10-14 yaş aralığındaki 24 öğrenci katılıyor.

20 saatlik eğitimle bilgisayar oyunu
Toplam 20 saatlik eğitim programı ile Başakşehirli çocuklara, algoritmik-matematiksel düşünme, algoritma oluşturma, problem çözme, kod bloklarını kullanarak programlama (değişken, döngü, koşul-şart vb.) mantığı kazandırılması hedefleniyor.

“Çocuklar kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek”
Eğitimle ilgili konuşan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Mutlu Artık, “Scratch, 8-16 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş bir programlama dilidir. Program, bize resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, dijital oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da etkileşimli hikayeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir ortam sunuyor” dedi.

“Hedef: Tüketen değil üreten bireyler”
‘Scratch Kodlama Eğitimi’ ile asıl hedefin tüketen değil üreten bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Artık, “Bu eğitim bizlere, şu an bulunduğumuz teknoloji çağında hazır bilgisayar oyunları oynamak veya bilgisayarda verimsiz vakit geçirmek yerine kendi oyunlarımızı istediğimiz tasarım ve kurallar çerçevesinde oluşturmamıza olanak sağlıyor. Kodlama eğitimiyle tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

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