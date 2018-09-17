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Başbakan’dan satılık az kullanılmış otomobil

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

Pakistan'ın İslamabad kenti ilginç görüntülere ev sahipliği yaptı...

Başbakan’dan satılık az kullanılmış otomobil

Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerle göreve başlayan Başbakan Imran Khan, Başbakanlık Konutu'nda açık artırma düzenledi. Devlete ait yaklaşık 100 adet ikinci el otomobil bahçeye çıkarıldı.

Vatandaşlar yaklaşık 16 milyon dolar değerindeki araçları dikkatle inceledi.

Pakistan’ın çiçeği burnunda başbakanı İmran Khan, “Ulusun varlığı sahibine verilecek” sloganıyla girdiği seçimlerden geçen ay zaferle ayrılmıştı. Khan’ın bu yaklaşımın ilk meyvesi bugün ortaya çıktı…

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Ekonomik olarak zor günler yaşayan Pakistan’da kemer sıkma politikaları kapsamında, Khan devlete ait yaklaşık 100 otomobili satışa çıkardı.

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Açık artırma usulüyle satılacak araçları başbakanlık konutunda sergilenen araçlara ise ilgi büyüktü. Pakistan hükümetinin yaklaşık 16 milyon dolarlık gelir beklediği açık artırmada kurşun geçirmez dört adet Mercedes makam aracı ile birlikte çok sayıda BMW marka aracın da satışta olduğu açıklandı.

Geçmiş yıllarda da benzer açık artırmaların yapıldığını aktaran yerel basın kuruluşları, Khan’ın ilk defa bunu halka açtığını yazdı.


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Başbakan satılık otomobil ikinci el otomobil Pakistan İslamabad Imran Khan

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