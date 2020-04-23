Başbakan Johnson'ı iyileştiren hemşireler konuştu!

Johnson dışında bir övgüyü de ‘kahramanım’ dediği Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’den aldığını belirten McGee, “Benimle ne kadar gurur duyduğunu söyledi, bu çok cesaret vericiydi, asla unutmayacağım bir şey oldu” diye konuştu.

Johnson’ın da diğer hastalar gibi muamele gördüğünü vurgulayan hemşire, Yeni Zelanda televizyonuna (TVNZ) yaptığı açıklamada, “O, sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız hastalardan biriydi. Yoğun bakıma, bize gelen hastaları oldukça ciddiye alıyoruz. Bu onlar için çok korkutucu bir durum, dolayısıyla hiç hafife almıyoruz” dedi.

Başbakanı tedavi ediyor olmanın onu ürkütmediğini söyleyen McGee, ‘işyerindeki herhangi bir gündü’ değerlendirmesinde bulundu.

Onlardan biri, Johnson’ın ‘yoğun bakımda işler iki türlü de sonuçlanabilecekken yatağımın başında bekledi’ dediği Yeni Zelandalı hemşire Jenny McGee oldu.

Yaklaşık 10 yıldır yoğun bakımda çalışan McGee, salgın patlak verdiğinde ülkesi Yeni Zelanda’da tatildeymiş. Ancak kalmak yerine İngiltere’ye gelmeyi tercih eden hemşire, ‘gerçek bir görev duygusu’ hissettiğini söyledi.

'ŞU ANDA PORTEKİZ'DE ÜNLÜ BİRİYİM'

Boris Johnson’ın ismen teşekkür ettiği bir diğer hemşire Luis Pitarma ise, daha önce hiç bu kadar üst düzey birini tedavi etmediğini belirtti. Aslen Portekizli olan 29 yaşındaki Pitarma, taşıdığı sorumluluk nedeniyle başlangıçta gerildiğini ancak Johnson ile konuştuktan sonra sakinleştiğini belirtti.

Pitarma, “Nasıl çağrılmak istendiğini sorduğumda ona ‘Boris’ diye hitap etmemi istedi. Sadece diğer herkes gibi bakılmak istiyordu. Bu büyük bir sorumluluktu ve ben başka bir hastaya gösterebileceğim saygıyı ona gösterdim” dedi.

Johnson’ın teşekkürü karşısında gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu söyleyen Pitarma da ülkesi Portekiz’in Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo’dan bir tebrik mesajı almış.

Pitarma, “Neler olup bittiğine inanamıyordum. Görünen o ki şu anda Portekiz’de ünlü biriyim. Bu, hemşirelerin daha fazla görünürlük kazanması adına mükemmel” ifadelerini kullandı.