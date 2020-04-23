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Başbakan Johnson'ı iyileştiren hemşireler konuştu!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı yoğun bakımda bulunduğu sırada tedavi eden ve Johnson’ın “Onlara hayatımı borçluyum” dediği hemşireler, “Diğer hastalara nasıl yaklaştıysak başbakanı da öyle tedavi ettik” dedi.

Başbakan Johnson'ı iyileştiren hemşireler konuştu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüsü atlattıktan sonra ‘hayatını kurtardıkları’ için teşekkür ettiği sağlık çalışanları basına konuştu.

Onlardan biri, Johnson’ın ‘yoğun bakımda işler iki türlü de sonuçlanabilecekken yatağımın başında bekledi’ dediği Yeni Zelandalı hemşire Jenny McGee oldu.

'İŞYERİNDEKİ HERHANGİ BİR GÜNDÜ’

Başbakanı tedavi ediyor olmanın onu ürkütmediğini söyleyen McGee, ‘işyerindeki herhangi bir gündü’ değerlendirmesinde bulundu.

Johnson’ın da diğer hastalar gibi muamele gördüğünü vurgulayan hemşire, Yeni Zelanda televizyonuna (TVNZ) yaptığı açıklamada, “O, sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız hastalardan biriydi. Yoğun bakıma, bize gelen hastaları oldukça ciddiye alıyoruz. Bu onlar için çok korkutucu bir durum, dolayısıyla hiç hafife almıyoruz” dedi.

Johnson dışında bir övgüyü de ‘kahramanım’ dediği Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’den aldığını belirten McGee, “Benimle ne kadar gurur duyduğunu söyledi, bu çok cesaret vericiydi, asla unutmayacağım bir şey oldu” diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır yoğun bakımda çalışan McGee, salgın patlak verdiğinde ülkesi Yeni Zelanda’da tatildeymiş. Ancak kalmak yerine İngiltere’ye gelmeyi tercih eden hemşire, ‘gerçek bir görev duygusu’ hissettiğini söyledi.

'ŞU ANDA PORTEKİZ'DE ÜNLÜ BİRİYİM'

Boris Johnson’ın ismen teşekkür ettiği bir diğer hemşire Luis Pitarma ise, daha önce hiç bu kadar üst düzey birini tedavi etmediğini belirtti. Aslen Portekizli olan 29 yaşındaki Pitarma, taşıdığı sorumluluk nedeniyle başlangıçta gerildiğini ancak Johnson ile konuştuktan sonra sakinleştiğini belirtti.

Pitarma, “Nasıl çağrılmak istendiğini sorduğumda ona ‘Boris’ diye hitap etmemi istedi. Sadece diğer herkes gibi bakılmak istiyordu. Bu büyük bir sorumluluktu ve ben başka bir hastaya gösterebileceğim saygıyı ona gösterdim” dedi.

Johnson’ın teşekkürü karşısında gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu söyleyen Pitarma da ülkesi Portekiz’in Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo’dan bir tebrik mesajı almış.

Pitarma, “Neler olup bittiğine inanamıyordum. Görünen o ki şu anda Portekiz’de ünlü biriyim. Bu, hemşirelerin daha fazla görünürlük kazanması adına mükemmel” ifadelerini kullandı.

26 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, öksürük ve ateş belirtilerinin geçmemesi üzerine önce St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Dört gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 12 Nisan'da iyileşerek taburcu edilen Johnson, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etmiş, "Onlara hayatımı borçluyum" demişti.

Hemen görevine dönmeyen Johnson, Chequers'deki kır evinde dinleniyor.

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Boris Johnson hemşire ingiltere

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