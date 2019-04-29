Başbakan Yusuf Şahid, Yaşasın Tunus Partisinin siyasi lideri

TUNUS (AA) - Tunus'ta ocak ayında kurulan Yaşasın Tunus Partisi, Başbakan Yusuf eş-Şahid'in partinin üyesi değil siyasi lideri olduğunu duyurdu.

Partinin Genel Sekreterliğine seçilen Yusuf el-Azzabi, partinin kuruluş kongresi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şahid'in partinin üyesi değil siyasi lideri olduğunu söyledi ancak söz konusu liderlikle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Azzabi, parti teşkilatının ilan edilmesi ve kuruluş kongresinin kapanışının dün yapılmasının planlandığını ancak bunun 1 Mayıs'a ertelendiğini kaydetti.

Ertelemenin, Şahid'in talebiyle Tunus'un Sidi Buzeyd vilayetinde meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan trafik kazası nedeniyle gerçekleştiğini dile getiren Azzabi, kongrede, Parti Ulusal Konseyi'ne 230 üyenin seçildiğini belirtti.

Kuruluş Kongresi Başkanı Kemal İdir ise yaklaşık 100 bin kişinin partiye girmek istediğini bunlardan şu ana kadar 48 bininin kabul edildiğini açıkladı.

Başbakan Yusuf Şahid'e yakın isimlerin bir araya geldiği "Yaşasın Tunus" partisi 27 Ocak'ta kurulmuştu.

